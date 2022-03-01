АЗ Алкмар - Твенте 13 Марта прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
13 марта 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 13 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рон Янс
История личных встреч
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|23.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|3 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|4 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 3
|15.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|2 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|3 : 0
|28.02.2018
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|4 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 4
|24.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 0
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|63
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|58
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|25
|52
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|51
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|40
|8
|Камбюр
|26
|33
|9
|НЕК Неймеген
|25
|31
|10
|Гронинген
|25
|30
|11
|Гоу Эхед Иглс
|26
|27
|12
|Хераклес
|25
|26
|13
|Херенвен
|25
|26
|14
|Валвейк
|25
|23
|15
|Виллем II
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|24
|20
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|24
|19