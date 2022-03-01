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19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
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21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
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АЗ Алкмар - Твенте 13 Марта прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
13 марта 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
АЗ Алкмар Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 13 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 2АЗ Алкмар
23.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Твенте3 : 1АЗ Алкмар
13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар4 : 1Твенте
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Твенте1 : 3АЗ Алкмар
15.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Твенте2 : 0АЗ Алкмар
02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 АЗ Алкмар3 : 0Твенте
28.02.2018 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 0Твенте
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Твенте0 : 4АЗ Алкмар
24.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 АЗ Алкмар2 : 0Твенте
22.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар2 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс26 63
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен25 58
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд25 52
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар25 51
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте25 48
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс24 40
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт25 40
8 Камбюр26 33
9 НЕК Неймеген25 31
10 Гронинген25 30
11 Гоу Эхед Иглс26 27
12 Хераклес25 26
13 Херенвен25 26
14 Валвейк25 23
15 Виллем II25 22
16
Стыковая зона
Спарта24 20
17
Зона вылета
ПЕК Зволле25 20
18
Зона вылета
Фортуна24 19

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