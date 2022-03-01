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22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
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Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
13 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Лутон Таун Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 13 Марта 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Уэльс Натан Джонс
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
19.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Лутон Таун
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Лутон Таун
12.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Лутон Таун0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Лутон Таун1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун35 57
7 Куинз Парк Рейнджерс35 56
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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