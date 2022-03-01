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Суббота 12 марта

23:30  ru Каролина - Филадельфия
Воскресенье 13 марта

03:00  ru Монреаль - Сиэтл 03:00  ru Оттава - Чикаго 03:00  ru Калгари - Детройт 03:00  ru Нью-Джерси - Анахайм
03:00  ru Бостон - Аризона 03:00  ru Даллас - Рейнджерс 04:00  ru Майами - Миннесота 04:00  ru Чикаго - Кливленд
04:00  ru Сан-Антонио - Индиана 04:30  ru Голден Стэйт - Милуоки 05:00  ru Денвер - Торонто 05:00  ru Юта - Сакраменто
05:30  ru Сан-Хосе - Лос-Анджелес 06:00  ru Эдмонтон - Тампа-Бэй 06:00  ru Портленд - Вашингтон 12:00  ru Урал - Ахмат
14:00  ru Химки - Сочи 14:30  ru Фиорентина - Болонья 14:30  ru Биатлон 15:00  ru ПСЖ - Бордо
15:00  ru Лутон Таун - КПР 16:00  ru Райо Вальекано - Севилья 16:30  ru Крылья Советов - Зенит 16:30  ru Утрехт - ПСВ
17:00  ru Лидс Юнайтед - Норвич 17:00  ru Челси - Ньюкасл 17:00  ru Эвертон - Вулверхэмптон 17:00  ru Саутгемптон - Уотфорд
17:00  ru Вест Хэм - Астон Вилла 17:00  ru Верона - Наполи 17:00  ru Клермон - Лорьян 17:00  ru Анже - Реймс
17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
18:15  ru Бетис - Атлетик 18:45  ru ПЕК - Фейеноорд 19:00  ru Спартак М - Краснодар 19:00  ru Лион - Ренн
19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
20:00  ru Удинезе - Рома 20:00  ru Питтсбург - Каролина 20:00  ru Бруклин - Нью-Йорк 20:30  ru Реал Сосьедад - Алавес
21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
23:00  ru Баффало - Торонто
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Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада), вместимость: 23218
13 марта 2022, воскресенье. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 13 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 5Баффало Сэйбрз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Торонто Мэйпл Лифс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 3Баффало Сэйбрз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 4Торонто Мэйпл Лифс
21.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Баффало Сэйбрз
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 3Баффало Сэйбрз
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
7 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
8 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
11 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
12 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
13 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
21 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
22 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
6 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
5 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
13 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
2 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
3 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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