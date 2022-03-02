Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 13.03.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 13 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Билли Донован
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|20.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 104
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 92
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 105
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 96
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 103
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 103
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 118
|19.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 116
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 111
|27.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 104
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,0
|4
|Майами Хит
|68
|45
|23
|7447-7121
|113
|0,662
|8,5
|5
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|11,0
|6
|Юта Джаз
|66
|41
|25
|7495-7076
|107
|0,621
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|12,0
|8
|Даллас Маверикс
|67
|41
|26
|7154-6949
|108
|0,612
|12,0
|9
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|12,5
|10
|Бостон Селтикс
|68
|41
|27
|7462-7074
|109
|0,603
|12,5
|11
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|66
|38
|28
|7056-6846
|104
|0,576
|14,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|15,5
|14
|Торонто Рэпторс
|66
|36
|30
|7164-7081
|102
|0,545
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|19,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|69
|35
|34
|7378-7429
|104
|0,507
|19,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|20,5
|18
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|20,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|65
|29
|36
|7029-7210
|94
|0,446
|23,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|67
|28
|39
|7097-7168
|95
|0,418
|25,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|26,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|67
|26
|41
|7541-7561
|93
|0,388
|27,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,0
|25
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|29,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|31,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|32,5
|28
|Детройт Пистонс
|67
|18
|49
|6941-7539
|85
|0,269
|35,0
|29
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|35,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|68
|45
|23
|7447-7121
|113
|0,662
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|2,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|3,5
|4
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|4,0
|5
|Бостон Селтикс
|68
|41
|27
|7462-7074
|109
|0,603
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|66
|38
|28
|7056-6846
|104
|0,576
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|66
|36
|30
|7164-7081
|102
|0,545
|8,0
|8
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|10,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|12,0
|10
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|65
|29
|36
|7029-7210
|94
|0,446
|14,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|67
|28
|39
|7097-7168
|95
|0,418
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|22,5
|14
|Детройт Пистонс
|67
|18
|49
|6941-7539
|85
|0,269
|26,5
|15
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,0
|4
|Юта Джаз
|66
|41
|25
|7495-7076
|107
|0,621
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|67
|41
|26
|7154-6949
|108
|0,612
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|69
|35
|34
|7378-7429
|104
|0,507
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|26,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|67
|26
|41
|7541-7561
|93
|0,388
|27,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,0
|13
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|29,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|32,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|68
|41
|27
|7462-7074
|109
|0,603
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|66
|36
|30
|7164-7081
|102
|0,545
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|67
|28
|39
|7097-7168
|95
|0,418
|13,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|66
|38
|28
|7056-6846
|104
|0,576
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|20,0
|5
|Детройт Пистонс
|67
|18
|49
|6941-7539
|85
|0,269
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|68
|45
|23
|7447-7121
|113
|0,662
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|12,0
|3
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|65
|29
|36
|7029-7210
|94
|0,446
|14,5
|5
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|66
|41
|25
|7495-7076
|107
|0,621
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|15,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|21,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|69
|35
|34
|7378-7429
|104
|0,507
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|5
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|29,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|67
|41
|26
|7154-6949
|108
|0,612
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|18,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|67
|26
|41
|7541-7561
|93
|0,388
|19,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|28,5