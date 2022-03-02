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Портленд Трэйл Блэйзерс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 13.03.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
13 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 13 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
История личных встреч
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс110 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
21.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс111 : 118Вашингтон Уизардс
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс121 : 132Портленд Трэйл Блэйзерс
05.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс125 : 104Вашингтон Уизардс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс103 : 122Портленд Трэйл Блэйзерс
19.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс109 : 119Портленд Трэйл Блэйзерс
23.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 125 ОТВашингтон Уизардс
06.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс92 : 106Вашингтон Уизардс
26.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс105 : 108Портленд Трэйл Блэйзерс
12.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 125 ОТВашингтон Уизардс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,0
4 Майами Хит6845237447-71211130,6628,5
5 Милуоки Бакс6742257679-74041090,62711,0
6 Юта Джаз6641257495-70761070,62111,5
7 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,61512,0
8 Даллас Маверикс6741267154-69491080,61212,0
9 Чикаго Буллз6640267422-73251060,60612,5
10 Бостон Селтикс6841277462-70741090,60312,5
11 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,0
12 Кливленд Кавальерс6638287056-68461040,57614,5
13 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55915,5
14 Торонто Рэпторс6636307164-70811020,54516,5
15 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50719,0
16 Лос-Анджелес Клипперс6935347378-74291040,50719,0
17 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48520,5
18 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48520,5
19 Вашингтон Уизардс6529367029-7210940,44623,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
21 Нью-Йорк Никс6728397097-7168950,41825,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
23 Сан-Антонио Спёрс6726417541-7561930,38827,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,0
25 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35329,5
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,0
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
28 Детройт Пистонс6718496941-7539850,26935,0
29 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26535,5
30 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6845237447-71211130,6620,0
2 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6272,5
3 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6153,5
4 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6064,0
5 Бостон Селтикс6841277462-70741090,6034,0
6 Кливленд Кавальерс6638287056-68461040,5766,0
7 Торонто Рэпторс6636307164-70811020,5458,0
8 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50710,5
9 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48512,0
10 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48512,0
11 Вашингтон Уизардс6529367029-7210940,44614,5
12 Нью-Йорк Никс6728397097-7168950,41816,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,5
14 Детройт Пистонс6718496941-7539850,26926,5
15 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26527,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,0
4 Юта Джаз6641257495-70761070,62111,5
5 Даллас Маверикс6741267154-69491080,61212,0
6 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,0
7 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55915,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6935347378-74291040,50719,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
11 Сан-Антонио Спёрс6726417541-7561930,38827,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,0
13 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35329,5
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
15 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6150,0
2 Бостон Селтикс6841277462-70741090,6030,5
3 Торонто Рэпторс6636307164-70811020,5454,5
4 Бруклин Нетс6734337461-74901010,5077,0
5 Нью-Йорк Никс6728397097-7168950,41813,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6270,0
2 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6061,5
3 Кливленд Кавальерс6638287056-68461040,5763,5
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32820,0
5 Детройт Пистонс6718496941-7539850,26924,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6845237447-71211130,6620,0
2 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48512,0
3 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48512,0
4 Вашингтон Уизардс6529367029-7210940,44614,5
5 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26527,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6641257495-70761070,6210,0
2 Денвер Наггетс6740277440-72511070,5971,5
3 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,5594,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38515,5
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6935347378-74291040,50719,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
5 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35329,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6760,0
2 Даллас Маверикс6741267154-69491080,6124,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40318,5
4 Сан-Антонио Спёрс6726417541-7561930,38819,5
5 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25428,5

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