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Рубин - Ростов 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
14 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Рубин Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 14 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов5 : 1Рубин
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ростов0 : 1Рубин
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов2 : 1Рубин
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Рубин0 : 2Ростов
31.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ростов1 : 1Рубин
21.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин1 : 1Ростов
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ростов0 : 1Рубин
14.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ростов4 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит21136250-234571,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М21133540-234266,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА21123626-173961,9
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи21122733-213860,3
5 Краснодар1995531-193256,1
6 Ахмат211011027-273149,2
7 Локомотив М2087528-233151,7
8 Крылья Советов2085725-212948,3
9 Спартак М2075822-282643,3
10 Рубин2074927-312541,7
11 Нижний Новгород21651019-312336,5
12 Урал2148913-212031,7
13
Стыковая зона
Арсенал21551124-432031,7
14
Стыковая зона
Ростов1946930-361831,6
15
Зона вылета
Уфа21381018-301727,0
16
Зона вылета
Химки21291018-371523,8

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