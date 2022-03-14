Рубин - Ростов 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
14 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 14 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|31.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|21.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|14.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|71,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|60,3
|5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|56,1
|6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|49,2
|7
|Локомотив М
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|51,7
|8
|Крылья Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|48,3
|9
|Спартак М
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|43,3
|10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|36,5
|12
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|31,7
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|31,7
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|31,6
| 15
Зона вылета
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|27,0
| 16
Зона вылета
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|23,8