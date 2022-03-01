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Кристал Пэлас - Манчестер Сити 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
14 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас Манчестер Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 14 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Сити4 : 0Кристал Пэлас
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
14.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Сити
22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити2 : 3Кристал Пэлас
31.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Сити5 : 0Кристал Пэлас
06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Сити5 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити28223368-186982,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28206273-206678,6
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
6 Арсенал25153741-294864,0
7 Вулверхэмптон291441129-234652,9
8 Тоттенхэм Хотспур271431042-354555,6
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас28712939-383339,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион28712926-343339,3
14 Ньюкасл Юнайтед287101132-483136,9
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон26641628-472228,2
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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