Лацио - Венеция 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
14 марта 2022, понедельник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Венеция, которое состоится 14 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|72,4
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|69,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|71,6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|64,4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|58,0
| 6
Лига Европы
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|54,8
|8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|54,8
|9
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|47,1
|10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|46,0
|11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|42,0
|12
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|39,3
|13
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|36,8
|14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|34-43
|29
|37,2
|15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|33,3
|16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|29,9
|17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|27,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|21,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|3
|7
|17
|22-63
|16
|19,8