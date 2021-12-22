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Лацио - Венеция 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
14 марта 2022, понедельник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Лацио Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Венеция, которое состоится 14 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Венеция
Венеция
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Венеция1 : 3Лацио
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи29186551-216069,0
3
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Аталанта27138650-314758,0
6
Лига Европы
Рома28145946-344756,0
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио28137857-424654,8
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Верона291181054-464147,1
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино27971133-283442,0
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция27571525-512227,2
19
Зона вылета
Дженоа281151222-471821,4
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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