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Мальорка - Реал Мадрид 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
14 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Мальорка Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 14 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
22.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Реал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Мальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид5 : 2Мальорка
29.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Мальорка0 : 5Реал Мадрид
13.05.2012 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид4 : 1Мальорка
14.01.2012 Испания - Примера Тур 19 Мальорка1 : 2Реал Мадрид
23.01.2011 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид1 : 0Мальорка
29.08.2010 Испания - Примера Тур 1 Мальорка0 : 0Реал Мадрид
05.05.2010 Испания - Примера Тур 36 Мальорка1 : 4Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
4
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал28129748-264553,6
7 Реал Сосьедад27128728-294454,3
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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