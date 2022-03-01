Мальорка - Реал Мадрид 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
14 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 14 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|22.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|19.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|16.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|5 : 2
|29.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 5
|13.05.2012
|Испания - Примера
|Тур 38
|4 : 1
|14.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|23.01.2011
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 0
|29.08.2010
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|05.05.2010
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|61,5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|56,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|53,6
|7
|Реал Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|54,3
|8
|Атлетик Б
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|49,4
|9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|44,0
|10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|41,7
|11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|43,2
|12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|39,3
|13
|Райо Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|39,5
|14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|38,1
|15
|Хетафе
|28
|6
|10
|12
|26-32
|28
|33,3
|16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|32,1
|17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|29,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|28,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|22,6