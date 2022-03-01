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Морейренсе - Спортинг 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
14 марта 2022, понедельник. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 26-й тур
Морейренсе Спортинг

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Спортинг, которое состоится 14 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рикарду Са Пинту
Португалия Рикарду Са Пинту
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
23.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Спортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021 Португалия - Примейра Тур 25 Морейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг2 : 1Морейренсе
12.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе1 : 3Спортинг
27.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Морейренсе
23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Морейренсе1 : 1Спортинг
12.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Морейренсе2 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту25214063-196789,3
2
Лига чемпионов
Спортинг25194249-166181,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика26184466-245874,4
4
Квалификация Лиги конференций
Брага25137541-244661,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте25119536-254256,0
6 Эшторил26810830-303443,6
7 Витория Гимарайнш25961035-343344,0
8 Маритиму2588930-323242,7
9 Пасуш де Феррейра26791023-313038,5
10 Санта-Клара26791030-433038,5
11 Портимоненсе26781125-302937,2
12 Фамаликан26691132-402734,6
13 Боавишта26415731-392734,6
14 Визела265101128-442532,1
15 Арока26571423-462228,2
16
Стыковая зона
Тондела25631631-482128,0
17
Зона вылета
Морейренсе25481323-402026,7
18
Зона вылета
Белененсеш26381515-461721,8

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