Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенс 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Мартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|22.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 3
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 5
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 2
|17.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 1
|14.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 5
|13.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|3
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|4
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|58
|28
|7
|2
|4
|2
|15
|198-170
|80
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|7
|Калгари Флэймз
|58
|31
|3
|2
|0
|7
|15
|204-140
|79
|68,1
|8
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|10
|Сент-Луис Блюз
|58
|31
|1
|2
|2
|5
|17
|208-161
|75
|64,7
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|12
|Миннесота Уайлд
|57
|25
|4
|5
|4
|0
|19
|216-187
|72
|63,2
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|25
|5
|2
|2
|6
|20
|175-171
|72
|60,0
|14
|Нэшвилл Предаторз
|58
|26
|5
|2
|2
|2
|21
|184-164
|70
|60,3
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|16
|Вегас Голден Найтс
|60
|26
|2
|4
|1
|3
|24
|188-177
|68
|56,7
|17
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|18
|Ванкувер Кэнакс
|59
|23
|3
|3
|3
|4
|23
|172-172
|65
|55,1
|19
|Анахайм Дакс
|61
|18
|5
|4
|5
|5
|24
|177-193
|64
|52,5
|20
|Виннипег Джетс
|59
|23
|2
|1
|4
|6
|23
|178-184
|62
|52,5
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|59
|19
|6
|4
|2
|1
|27
|193-218
|61
|51,7
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|23
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|55
|21
|1
|1
|5
|3
|24
|148-154
|54
|49,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|27
|Оттава Сенаторз
|58
|17
|3
|1
|1
|4
|32
|154-189
|47
|40,5
|28
|Филадельфия Флайерз
|58
|14
|4
|0
|4
|6
|30
|145-202
|46
|39,7
|29
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
|31
|Аризона Койотс
|58
|13
|4
|1
|4
|0
|36
|148-210
|40
|34,5
|32
|Монреаль Канадиенс
|58
|11
|2
|2
|1
|7
|35
|143-221
|38
|32,8
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|3
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|58
|28
|7
|2
|4
|2
|15
|198-170
|80
|69,0
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|59
|19
|6
|4
|2
|1
|27
|193-218
|61
|51,7
|10
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|55
|21
|1
|1
|5
|3
|24
|148-154
|54
|49,1
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|13
|Оттава Сенаторз
|58
|17
|3
|1
|1
|4
|32
|154-189
|47
|40,5
|14
|Филадельфия Флайерз
|58
|14
|4
|0
|4
|6
|30
|145-202
|46
|39,7
|15
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|58
|11
|2
|2
|1
|7
|35
|143-221
|38
|32,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Калгари Флэймз
|58
|31
|3
|2
|0
|7
|15
|204-140
|79
|68,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|58
|31
|1
|2
|2
|5
|17
|208-161
|75
|64,7
|4
|Миннесота Уайлд
|57
|25
|4
|5
|4
|0
|19
|216-187
|72
|63,2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|25
|5
|2
|2
|6
|20
|175-171
|72
|60,0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|58
|26
|5
|2
|2
|2
|21
|184-164
|70
|60,3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|8
|Вегас Голден Найтс
|60
|26
|2
|4
|1
|3
|24
|188-177
|68
|56,7
|9
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|10
|Ванкувер Кэнакс
|59
|23
|3
|3
|3
|4
|23
|172-172
|65
|55,1
|11
|Анахайм Дакс
|61
|18
|5
|4
|5
|5
|24
|177-193
|64
|52,5
|12
|Виннипег Джетс
|59
|23
|2
|1
|4
|6
|23
|178-184
|62
|52,5
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
|16
|Аризона Койотс
|58
|13
|4
|1
|4
|0
|36
|148-210
|40
|34,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|59
|19
|6
|4
|2
|1
|27
|193-218
|61
|51,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|55
|21
|1
|1
|5
|3
|24
|148-154
|54
|49,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|58
|14
|4
|0
|4
|6
|30
|145-202
|46
|39,7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|58
|28
|7
|2
|4
|2
|15
|198-170
|80
|69,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|4
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|5
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|6
|Оттава Сенаторз
|58
|17
|3
|1
|1
|4
|32
|154-189
|47
|40,5
|7
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|58
|11
|2
|2
|1
|7
|35
|143-221
|38
|32,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Сент-Луис Блюз
|58
|31
|1
|2
|2
|5
|17
|208-161
|75
|64,7
|3
|Миннесота Уайлд
|57
|25
|4
|5
|4
|0
|19
|216-187
|72
|63,2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|58
|26
|5
|2
|2
|2
|21
|184-164
|70
|60,3
|5
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|6
|Виннипег Джетс
|59
|23
|2
|1
|4
|6
|23
|178-184
|62
|52,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|58
|13
|4
|1
|4
|0
|36
|148-210
|40
|34,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|58
|31
|3
|2
|0
|7
|15
|204-140
|79
|68,1
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|60
|25
|5
|2
|2
|6
|20
|175-171
|72
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|60
|26
|2
|4
|1
|3
|24
|188-177
|68
|56,7
|5
|Ванкувер Кэнакс
|59
|23
|3
|3
|3
|4
|23
|172-172
|65
|55,1
|6
|Анахайм Дакс
|61
|18
|5
|4
|5
|5
|24
|177-193
|64
|52,5
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|8
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4