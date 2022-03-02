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Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенс 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
22.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Монреаль Канадиенс2 : 3Филадельфия Флайерз
20.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Флайерз3 : 5Монреаль Канадиенс
18.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Монреаль Канадиенс0 : 2Филадельфия Флайерз
17.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Монреаль Канадиенс0 : 1Филадельфия Флайерз
14.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Флайерз0 : 5Монреаль Канадиенс
13.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Флайерз2 : 1Монреаль Канадиенс
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Монреаль Канадиенс
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
6 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
7 Калгари Флэймз5831320715204-1407968,1
8 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
9 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
10 Сент-Луис Блюз5831122517208-1617564,7
11 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
12 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
13 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
14 Нэшвилл Предаторз5826522221184-1647060,3
15 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
16 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
17 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
18 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
19 Анахайм Дакс6118545524177-1936452,5
20 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
21 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
22 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
23 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
24 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
25 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
26 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
27 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
28 Филадельфия Флайерз5814404630145-2024639,7
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
31 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
32 Монреаль Канадиенс5811221735143-2213832,8
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
7 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
10 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
11 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
12 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
13 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
14 Филадельфия Флайерз5814404630145-2024639,7
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5811221735143-2213832,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5831320715204-1407968,1
3 Сент-Луис Блюз5831122517208-1617564,7
4 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
5 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
6 Нэшвилл Предаторз5826522221184-1647060,3
7 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
8 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
9 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
10 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
11 Анахайм Дакс6118545524177-1936452,5
12 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
13 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
14 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
15 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
16 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс5919642127193-2186151,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5521115324148-1545449,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
8 Филадельфия Флайерз5814404630145-2024639,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
5 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
6 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5811221735143-2213832,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5831122517208-1617564,7
3 Миннесота Уайлд5725454019216-1877263,2
4 Нэшвилл Предаторз5826522221184-1647060,3
5 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
6 Виннипег Джетс5923214623178-1846252,5
7 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
8 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5831320715204-1407968,1
2 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
3 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
4 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
5 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
6 Анахайм Дакс6118545524177-1936452,5
7 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

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