Свернуть список

Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
14 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Калгари Флэймз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз, которое состоится 14 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Калгари Флэймз
Калгари
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
3СШАзщДжек Джонсон
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
28КанадазщРайан Мюррей
56КанадазщКёртис Макдермид
13РоссиянпВалерий Ничушкин
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
17КанаданпТайсон Джост
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
43КанаданпДаррен Хельм
91КанаданпНазем Кадри
95ШвециянпАндре Бураковски
96ФинляндиянпМикко Рантанен
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
26КанадазщМайкл Стоун
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
23КанаданпШон Монахан
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
73КанаданпТайлер Тоффоли
88КанаданпЭндрю Манджапане
24КанаданпБретт Ритчи
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТКалгари Флэймз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Калгари Флэймз
20.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз1 : 5Колорадо Эвеланш
18.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТКалгари Флэймз
16.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Колорадо Эвеланш6 : 2Калгари Флэймз
14.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
12.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз4 : 0Колорадо Эвеланш
10.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
6 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
7 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
8 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
9 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
12 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
13 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
14 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
15 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
16 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
17 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
18 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
19 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
20 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
21 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
22 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
23 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
24 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
25 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
26 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
29 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
30 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
31 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
32 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
6 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
7 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
10 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
11 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
12 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
15 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
16 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
5 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
6 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
7 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
8 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
9 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
10 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
11 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
12 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
13 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
14 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
15 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
16 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
6 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5828724215198-1708069,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
4 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
5 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
8 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
4 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
5 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
6 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
7 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
8 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
2 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
3 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
4 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
5 Ванкувер Кэнакс5923333423172-1726555,1
6 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
7 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close