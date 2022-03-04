Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз, которое состоится 14 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Флорида Пантерз
Санрайз
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
50КанадазщШон Дурзи
53КанадазщДжордан Спенс
57ШвециязщЯкоб Муврар
71КанадазщОстин Странд
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
24КанаданпФиллип Дано
34СШАнпАртур Калиев
46СШАнпБлейк Лизотт
55КанаданпКуинтон Байфилд
91ШвециянпКарл Грундстрём
13КанаданпГабриэль Виларди
29ЧехиянпМартин Фрк
89ФинляндиянпРасмус Купари
72РоссияврСергей Бобровский
30СШАврСпенсер Найт
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
40ФинляндиязщПеттери Линдбом
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
55СШАнпНоэль Аччари
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
77СШАнпФрэнк Ватрано
98РоссиянпМаксим Мамин
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Лос-Анджелес Кингз
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 4Флорида Пантерз
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Лос-Анджелес Кингз
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4Флорида Пантерз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Лос-Анджелес Кингз
10.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Лос-Анджелес Кингз
19.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Флорида Пантерз
19.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Флорида Пантерз
10.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 6Лос-Анджелес Кингз
24.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
5 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
7 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
8 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
9 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
12 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
13 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
14 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
15 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
16 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
17 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
18 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
19 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
20 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
21 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
22 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
23 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
24 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
25 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
26 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
29 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
30 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
31 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
32 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
4 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
6 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
7 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
10 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
11 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
12 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
15 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
16 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
5 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
6 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
7 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
8 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
9 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
10 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
11 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
12 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
13 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
14 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
15 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
16 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
6 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
4 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
5 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
8 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
4 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
5 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
6 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
7 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
8 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
2 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
3 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
4 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
5 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
6 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
7 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close