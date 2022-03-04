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Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
14 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 14 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
35СШАврТэтчер Демко
41СловакияврЯрослав Галак
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
27КанадазщТрэвис Хэмоник
43СШАзщКуинн Хьюз
57КанадазщТайлер Майерс
77КанадазщБрэд Хант
6СШАнпБрок Бёзер
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
15КанаданпМэттью Хаймор
21ШвециянпНильс Хёгландер
39КанаданпАлекс Чиассон
53КанаданпБо Хорват
64СШАнпТайлер Мотт
70КанаданпТаннер Пирсон
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
56КанаданпШелдон Ремпал
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
27СШАзщРайан Макдона
44ЧехиязщЯн Рутта
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
7КанаданпМэтью Жозеф
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
16КанаданпТейлор Рэддиш
18ЧехиянпОндржей Палат
21КанаданпБрейден Пойнт
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
17КанаданпАлекс Киллорн
Главные тренеры
КанадаБрюс Будро
КанадаДжон Купер
История личных встреч
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Ванкувер Кэнакс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 2Ванкувер Кэнакс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Ванкувер Кэнакс
09.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Ванкувер Кэнакс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Ванкувер Кэнакс
10.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
23.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Ванкувер Кэнакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
5 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
7 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
8 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
9 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
12 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
13 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
14 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
15 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
16 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
17 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
18 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
19 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
20 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
21 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
22 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
23 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
24 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
25 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
26 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
29 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
30 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
31 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
32 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
4 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
6 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
7 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
10 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
11 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
12 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
15 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
16 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
5 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
6 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
7 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
8 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
9 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
10 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
11 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
12 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
13 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
14 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
15 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
16 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
6 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
4 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
5 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз5817311432154-1894740,5
8 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
4 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
5 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
6 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
7 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
8 Аризона Койотс5813414036148-2104034,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
2 Лос-Анджелес Кингз6025522620175-1717260,0
3 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
4 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
5 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
6 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
7 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

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