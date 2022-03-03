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Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 14.03.2022

Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
14 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
13
4СШАзащДжейлен Саггс
10
5СШАценМохамед Бамба
5
10СуданценБол Бол
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
11
14СШАзащГэри Харрис
9
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
8
21ГерманияфорМориц Вагнер
10
22ГерманиялёгФранц Вагнер
5
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
0
33СШАценРобин Лопес
0
34СШАфорУэнделл Картер
23
50СШАразКоул Энтони
10
Очки
0СШАразТайриз Макси
9
1СШАзащДжеймс Харден
20
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
3
8СШАфорПол Миллсэп
0
9СШАценДеандре Джордан
0
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
23
14СШАлёгДэнни Грин
0
16СШАлёгЧарльз Браун
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
16
21КамерунценДжоэл Эмбиид
33
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
0
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
0
44СШАфорПол Рид
0
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
20.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс123 : 110Орландо Мэджик
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик106 : 116Филадельфия Сиксерс
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс101 : 96Орландо Мэджик
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс128 : 117Орландо Мэджик
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 97Орландо Мэджик
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 116Филадельфия Сиксерс
08.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс108 : 101Орландо Мэджик
28.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик98 : 97Филадельфия Сиксерс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик112 : 97Филадельфия Сиксерс
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик119 : 98Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,0
5 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
6 Милуоки Бакс6842267788-75261100,61811,5
7 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
8 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,61512,0
9 Чикаго Буллз6741267523-74161080,61212,0
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,0
11 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
12 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,56715,0
13 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
14 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,55216,0
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51518,5
16 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
17 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48520,5
18 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48520,5
19 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
20 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43923,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41225,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
24 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
25 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
26 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33830,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26535,5
29 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26535,5
30 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6182,5
3 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6153,0
4 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6123,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5676,0
7 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5527,0
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
10 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
11 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33821,5
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
6 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
7 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
12 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
13 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
15 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6150,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,0
3 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5524,0
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5156,5
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41213,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6180,0
2 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6120,5
3 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5673,5
4 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33819,0
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
3 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
4 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
5 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6742257629-72011090,6270,0
2 Денвер Наггетс6840287555-73781080,5882,5
3 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,5654,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39415,5
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
5 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6760,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40318,5
4 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38220,0
5 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25428,5

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