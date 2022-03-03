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Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 14.03.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Очки
0СШАзащДилон Райт
2
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАлёгКевин Хаертер
14
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
5СШАлёгКевин Нокс
0
6СШАзащЛу Уильямс
2
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
0
8ИталиялёгДанило Галлинари
15
10СенегалценГорги Дьенг
0
11СШАразТрей Янг
46
12СШАлёгДеандре Хантер
13
13СербиязащБогдан Богданович
13
15ШвейцарияценКлинт Капела
10
17СШАфорОньека Оконгву
13
20СШАфорДжон Коллинс
0
Очки
0СШАразТайрис Халибёртон
23
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
3КанадазащКрис Дуарте
0
4СШАзащДуэйн Вашингтон
22
6СШАлёгLance Stephenson
0
7СШАразМалкольм Брогдон
0
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
12КанадафорОшэй Бриссетт
15
23СШАфорАйзея Джексон
12
24СШАлёгБадди Хилд
24
25СШАфорДжален Смит
13
28СШАразKeifer Sykes
0
32СШАценTerry Taylor
16
33СШАценМайлз Тёрнер
0
88ГрузияценГога Битадзе
0
99ИспаниязащРики Рубио
0
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАРик Карлайл
История личных встреч
09.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс133 : 112Индиана Пэйсерс
02.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 114Атланта Хоукс
07.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс133 : 126Атланта Хоукс
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 117Индиана Пэйсерс
14.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс113 : 125Индиана Пэйсерс
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс116 : 111Индиана Пэйсерс
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс100 : 110Индиана Пэйсерс
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 104Атланта Хоукс
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс134 : 135Индиана Пэйсерс
31.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 108Атланта Хоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,0
5 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
6 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,62111,5
7 Милуоки Бакс6842267788-75261100,61811,5
8 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
9 Чикаго Буллз6741267523-74161080,61212,0
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,0
11 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
12 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,56715,0
13 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
14 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,55216,0
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51518,5
16 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
17 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48520,5
18 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48520,5
19 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
20 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43923,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41225,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
24 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
25 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
26 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33830,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26535,5
29 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26136,0
30 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6212,5
3 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6182,5
4 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6123,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5676,0
7 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5527,0
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
10 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
11 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33821,5
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
6 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
7 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40326,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
12 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
13 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
15 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25436,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6210,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,5
3 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5524,5
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5157,0
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41214,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6180,0
2 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6120,5
3 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5673,5
4 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33819,0
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
3 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
4 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
5 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6742257629-72011090,6270,0
2 Денвер Наггетс6840287555-73781080,5882,5
3 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,5654,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39415,5
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
5 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6760,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6727407226-7365940,40318,5
4 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38220,0
5 Хьюстон Рокетс6717507297-7909840,25428,5

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