Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 14.03.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
|Очки
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
0
|4
|защ
|Девонте Грэм
10
|5
|фор
|Херберт Джонс
5
|6
|раз
|Тайрон Уоллес
4
|8
|фор
|Наджи Маршалл
16
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
12
|10
|цен
|Джексон Хэйс
18
|12
|лёг
|Гэри Кларк
0
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
0
|15
|защ
|Хосе Альварадо
13
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
32
|21
|защ
|Тони Снелл
0
|22
|лёг
|Ларри Нэнс
0
|24
|лёг
|Алайз Джонсон
0
|25
|защ
|Трей Мёрфи
8
|41
|защ
|Гарретт Темпл
0
|Очки
|0
|защ
|Джейлен Грин
17
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
12
|3
|раз
|Кевин Портер
6
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
5
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
14
|9
|защ
|Джош Кристофер
9
|10
|защ
|Эрик Гордон
0
|15
|защ
|Дэйшен Никс
8
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|17
|защ
|Деннис Шрёдер
0
|20
|цен
|Бруно Фернанду
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
7
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
9
|35
|фор
|Кристиан Вуд
8
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|09.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 97
|07.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 120
|06.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|05.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 122
|10.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 101
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 126
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 109
|30.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 112
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 122
|27.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 123
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|7,5
|4
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|9,0
|5
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|11,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|11,5
|7
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|11,5
|8
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|11,5
|9
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|12,0
|10
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|13,0
|11
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|13,5
|12
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|15,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|15,0
|14
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|16,0
|15
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|18,5
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|18,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|20,5
|18
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|20,5
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|23,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|25,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|26,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|26,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|27,5
|25
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|68
|23
|45
|7508-7665
|91
|0,338
|30,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|32,5
|28
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|35,5
|29
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|36,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|2,5
|4
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|3,0
|5
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|9,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|11,5
|10
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|14,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|68
|23
|45
|7508-7665
|91
|0,338
|21,5
|14
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|26,5
|15
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|7,5
|4
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|11,5
|6
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|15,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|18,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|26,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|26,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|27,5
|13
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|32,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|68
|23
|45
|7508-7665
|91
|0,338
|19,0
|5
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|11,5
|3
|Атланта Хоукс
|66
|32
|34
|7427-7382
|98
|0,485
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|14,5
|5
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|15,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|21,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|67
|53
|14
|7614-7101
|120
|0,791
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|7,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|18,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|66
|29
|37
|7331-7468
|95
|0,439
|23,5
|5
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|68
|46
|22
|7769-7435
|114
|0,676
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|4,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|67
|27
|40
|7226-7365
|94
|0,403
|18,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|20,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|67
|17
|50
|7297-7909
|84
|0,254
|28,5