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Оклахома-Сити Тандер - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 14.03.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 14 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Очки
2КанадаразШей Гилджес-Александер
31
3АвстралиязащДжош Гидди
0
5КанадазащЛугенц Дорт
0
7СШАфорДариус Базли
29
11ФранциязащТео Маледон
9
12СШАзащLindy Waters III
16
15СШАценДеррик Фэйворс
0
16СШАзащТай Джером
0
17СербияценАлексей Покушевски
10
21СШАзащАарон Уиггинс
0
22СШАценИсайя Роби
6
23СШАзащТре Манн
12
27ЧехиязащВит Крейчи
0
30ФранцияOlivier Sarr
2
33СШАфорМайк Мускала
0
34СШАзащКенрич Уильямс
0
50СШАфорДжеремия Робинсон-Эрл
0
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
4
1СШАзащКайл Андерсон
6
2СШАфорКсавьер Тиллман
0
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
9
5ГаитизащИв Пон
0
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
11
12СШАразДжа Морант
17
13СШАфорДжарен Джексон
18
15СШАфорБрэндон Кларк
12
21СШАзащТайас Джонс
12
22СШАлёгДесмонд Бейн
19
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
15
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
0
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
21.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз99 : 102Оклахома-Сити Тандер
03.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз152 : 79Оклахома-Сити Тандер
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер107 : 116Мемфис Гриззлиз
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер128 : 122Мемфис Гриззлиз
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз122 : 113Оклахома-Сити Тандер
07.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз121 : 92Оклахома-Сити Тандер
27.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер97 : 110Мемфис Гриззлиз
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер126 : 122Мемфис Гриззлиз
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз115 : 103Оклахома-Сити Тандер
04.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 95Мемфис Гриззлиз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,0
5 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
6 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,62111,5
7 Милуоки Бакс6842267788-75261100,61811,5
8 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
9 Чикаго Буллз6741267523-74161080,61212,0
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,0
11 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
12 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,56715,0
13 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
14 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,55216,0
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51518,5
16 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
17 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48520,5
18 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48520,5
19 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
20 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43923,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41225,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41225,5
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
24 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
25 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
26 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33830,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26535,5
29 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26136,0
30 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25036,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6212,5
3 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6182,5
4 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6123,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5676,0
7 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5527,0
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
10 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
11 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33821,5
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6767,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
6 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
7 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41225,5
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
12 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
13 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30332,5
15 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25036,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6210,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,5
3 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5524,5
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5157,0
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41214,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6180,0
2 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6120,5
3 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5673,5
4 Индиана Пэйсерс6823457508-7665910,33819,0
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
3 Атланта Хоукс6632347427-7382980,48511,5
4 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
5 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6742257629-72011090,6270,0
2 Денвер Наггетс6840287555-73781080,5882,5
3 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,5654,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39415,5
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
5 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6846227769-74351140,6760,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41218,0
4 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38220,0
5 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25029,0

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