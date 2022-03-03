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Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 14.03.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
14 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 14 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Очки
0СШАценДжавэйл Макги
10
0СШАфорТорри Крэйг
9
1СШАзащДевин Букер
30
2СШАзащЭлфрид Пэйтон
4
3СШАразКрис Пол
0
4СШАзащАарон Холидей
12
8СШАфорФрэнк Камински
0
12СШАзащИшмейл Уэйнрайт
1
14СШАзащЛандри Шамет
6
15СШАзащКэмерон Пэйн
9
18ДР КонгоценБисмак Бийомбо
3
20ХорватияфорДарио Шарич
0
22Багамские островаценДеандре Эйтон
23
23СШАзащКэмерон Джонсон
0
25СШАлёгМикал Бриджес
18
46ДанияGabriel Lundberg
0
99СШАфорДжей Краудер
11
Очки
0СШАразРасселл Уэстбрук
13
1СШАфорТревор Ариза
0
2СШАзащУэйн Эллингтон
2
3СШАфорЭнтони Дэвис
0
4СШАзащДи Джей Огастин
0
5СШАзащТэйлен Хортон-Такер
3
6СШАлёгЛеброн Джеймс
31
7СШАлёгКармело Энтони
18
9СШАзащКент Бэйзмор
0
11СШАзащМалик Монк
13
12СШАзащКендрик Нанн
0
14СШАфорСтэнли Джонсон
2
15СШАзащОстин Ривз
10
20СШАзащЭйвери Брэдли
9
35СуданфорВеньен Габриэль
5
39СШАценДуайт Ховард
2
40СШАзащМейсон Джонс
0
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
22.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс90 : 108Финикс Санз
23.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс105 : 115Финикс Санз
04.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс100 : 113Финикс Санз
02.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз115 : 85Лос-Анджелес Лейкерс
30.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс92 : 100Финикс Санз
28.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс109 : 95Финикс Санз
26.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз102 : 109Лос-Анджелес Лейкерс
23.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Финикс Санз99 : 90Лос-Анджелес Лейкерс
10.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс123 : 110Финикс Санз
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 94Лос-Анджелес Лейкерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,0
5 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
6 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,62111,5
7 Милуоки Бакс6842267788-75261100,61811,5
8 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
9 Чикаго Буллз6741267523-74161080,61212,0
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,0
11 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
12 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,56715,0
13 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
14 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,55216,0
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51518,5
16 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
17 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49320,0
18 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48520,5
19 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
20 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43923,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41225,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41225,5
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
24 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
25 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
26 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33331,0
27 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29933,0
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26535,5
29 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26136,0
30 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25036,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6212,5
3 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6182,5
4 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6123,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5676,0
7 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5527,0
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49311,0
10 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
11 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33322,0
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
4 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,0
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61811,5
6 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58813,5
7 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41225,5
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39426,5
12 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38227,5
13 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
14 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29933,0
15 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25036,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6210,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,5
3 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5524,5
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5157,0
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41214,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6180,0
2 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6120,5
3 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5673,5
4 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33319,5
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49311,0
3 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
4 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
5 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6742257629-72011090,6270,0
2 Денвер Наггетс6840287555-73781080,5882,5
3 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,5654,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39415,5
5 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29922,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6753147614-71011200,7910,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6767,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51418,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6629377331-7468950,43923,5
5 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6810,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41218,5
4 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38220,5
5 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25029,5

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