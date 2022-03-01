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Бирмингем Сити - Мидлсбро 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
15 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Бирмингем Сити Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Мидлсбро, которое состоится 15 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Ли Бойер
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Мидлсбро0 : 2Бирмингем Сити
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Мидлсбро0 : 1Бирмингем Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Бирмингем Сити1 : 4Мидлсбро
21.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Мидлсбро1 : 1Бирмингем Сити
04.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Бирмингем Сити2 : 1Мидлсбро
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Бирмингем Сити1 : 2Мидлсбро
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Мидлсбро1 : 0Бирмингем Сити
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Бирмингем Сити0 : 1Мидлсбро
22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Мидлсбро2 : 0Бирмингем Сити
29.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Бирмингем Сити2 : 2Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс36 59
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
7 Лутон Таун36 57
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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