Бирмингем Сити - Мидлсбро 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
15 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Мидлсбро, которое состоится 15 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Ли Бойер
|Крис Уилдер
История личных встреч
|30.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|0 : 2
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 4
|21.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|1 : 1
|04.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 2
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 0
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 1
|22.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|2 : 0
|29.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|36
|77
| 2
Повышение
|Борнмут
|34
|65
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|37
|63
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|36
|59
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|37
|58
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|36
|57
|7
|Лутон Таун
|36
|57
|8
|Мидлсбро
|36
|56
|9
|Ноттингем Форест
|35
|55
|10
|Ковентри Сити
|36
|54
|11
|Миллуолл
|36
|54
|12
|Блэкпул
|36
|51
|13
|Престон Норт Энд
|37
|51
|14
|Вест Бромвич Альбион
|36
|50
|15
|Сток Сити
|36
|46
|16
|Суонси Сити
|35
|44
|17
|Кардифф Сити
|37
|43
|18
|Бристоль Сити
|37
|43
|19
|Бирмингем Сити
|37
|41
|20
|Халл Сити
|37
|38
|21
|Рединг
|36
|29
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|36
|25
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|37
|24
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|36
|23