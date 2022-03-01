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Вест Бромвич Альбион - Фулхэм 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
15 марта 2022, вторник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Вест Бромвич Альбион Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Фулхэм, которое состоится 15 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
Португалия Марку Силва
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Фулхэм3 : 0Вест Бромвич Альбион
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Бромвич Альбион2 : 2Фулхэм
02.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Фулхэм2 : 0Вест Бромвич Альбион
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Вест Бромвич Альбион0 : 0Фулхэм
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион1 : 1Фулхэм
14.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 4 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Бромвич Альбион1 : 2Фулхэм
15.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 4 Фулхэм3 : 0Вест Бромвич Альбион
02.02.2012 Англия - Премьер-лига Тур 23 Фулхэм1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс36 59
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
7 Лутон Таун36 57
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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