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Барнсли - Бристоль Сити 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
15 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Барнсли Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Бристоль Сити, которое состоится 15 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барнсли
Барнсли
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Швеция Поя Асбаги
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Бристоль Сити2 : 1Барнсли
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Бристоль Сити0 : 1Барнсли
17.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Барнсли2 : 2Бристоль Сити
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Бристоль Сити1 : 0Барнсли
01.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Барнсли2 : 2Бристоль Сити
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Барнсли2 : 2Бристоль Сити
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Бристоль Сити3 : 1Барнсли
22.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Бристоль Сити3 : 2Барнсли
29.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Барнсли2 : 2Бристоль Сити
28.03.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 39 Бристоль Сити2 : 2Барнсли
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс36 59
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
7 Лутон Таун36 57
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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