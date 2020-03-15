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Борнмут - Рединг 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
15 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Борнмут Рединг

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Рединг, которое состоится 15 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Рединг
Рединг
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Рединг0 : 2Борнмут
29.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Рединг3 : 1Борнмут
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Борнмут4 : 2Рединг
14.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Рединг0 : 1Борнмут
21.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Борнмут3 : 0Рединг
08.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 41 Борнмут3 : 1Рединг
07.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 19 Рединг1 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс36 59
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
7 Лутон Таун36 57
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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