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Блэкберн Роверс - Дерби Каунти 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Блэкберн Роверс Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Дерби Каунти, которое состоится 15 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Уэйн Марк Руни
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Дерби Каунти1 : 2Блэкберн Роверс
16.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Блэкберн Роверс2 : 1Дерби Каунти
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Дерби Каунти0 : 4Блэкберн Роверс
08.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Дерби Каунти3 : 0Блэкберн Роверс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Блэкберн Роверс2 : 0Дерби Каунти
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Дерби Каунти0 : 0Блэкберн Роверс
28.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Блэкберн Роверс1 : 0Дерби Каунти
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Дерби Каунти1 : 2Блэкберн Роверс
24.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Дерби Каунти1 : 0Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм36 77
2
Повышение
Борнмут34 65
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун37 63
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс36 59
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс37 58
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед36 57
7 Лутон Таун36 57
8 Мидлсбро36 56
9 Ноттингем Форест35 55
10 Ковентри Сити36 54
11 Миллуолл36 54
12 Блэкпул36 51
13 Престон Норт Энд37 51
14 Вест Бромвич Альбион36 50
15 Сток Сити36 46
16 Суонси Сити35 44
17 Кардифф Сити37 43
18 Бристоль Сити37 43
19 Бирмингем Сити37 41
20 Халл Сити37 38
21 Рединг36 29
22
Зона вылета
Барнсли36 25
23
Зона вылета
Дерби Каунти37 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед36 23

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