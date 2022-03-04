Кливленд Кавальерс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 15.03.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
15 марта 2022, вторник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 15 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Тайрон Лю
История личных встреч
|28.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|79 : 92
|15.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 111
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 121
|10.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 133
|15.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 103
|30.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 108
|23.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 110
|10.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|18.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113 ОТ
|19.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 78
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|68
|54
|14
|7754-7212
|122
|0,794
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|69
|47
|22
|7894-7553
|116
|0,681
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|8,0
|4
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|9,5
|5
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|11,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|12,0
|7
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|12,0
|8
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|12,0
|9
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|12,5
|10
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|13,5
|11
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|14,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|15,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|15,5
|14
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|19,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|19,0
|17
|Атланта Хоукс
|67
|33
|34
|7558-7510
|100
|0,493
|20,5
|18
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|21,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|24,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|67
|29
|38
|7442-7608
|96
|0,433
|24,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|26,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|68
|28
|40
|7356-7470
|96
|0,412
|26,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|27,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|28,0
|25
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|69
|23
|46
|7636-7796
|92
|0,333
|31,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|67
|20
|47
|6871-7395
|87
|0,299
|33,5
|28
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|36,0
|29
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|36,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|37,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|2,5
|4
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|3,0
|5
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|9,5
|9
|Атланта Хоукс
|67
|33
|34
|7558-7510
|100
|0,493
|11,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|14,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|69
|23
|46
|7636-7796
|92
|0,333
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|26,5
|15
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|68
|54
|14
|7754-7212
|122
|0,794
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|69
|47
|22
|7894-7553
|116
|0,681
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|8,0
|4
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|67
|29
|38
|7442-7608
|96
|0,433
|24,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|68
|28
|40
|7356-7470
|96
|0,412
|26,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|27,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|28,0
|13
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|67
|20
|47
|6871-7395
|87
|0,299
|33,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|37,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|66
|41
|25
|7161-7032
|107
|0,621
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|67
|37
|30
|7291-7196
|104
|0,552
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|68
|35
|33
|7571-7597
|103
|0,515
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|68
|42
|26
|7788-7526
|110
|0,618
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|67
|41
|26
|7523-7416
|108
|0,612
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|67
|38
|29
|7147-6947
|105
|0,567
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|69
|23
|46
|7636-7796
|92
|0,333
|19,5
|5
|Детройт Пистонс
|68
|18
|50
|7043-7645
|86
|0,265
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|69
|45
|24
|7551-7234
|114
|0,652
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|67
|33
|34
|7558-7510
|100
|0,493
|11,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|68
|33
|35
|7792-7815
|101
|0,485
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|66
|29
|37
|7147-7337
|95
|0,439
|14,5
|5
|Орландо Мэджик
|69
|18
|51
|7189-7704
|87
|0,261
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|67
|42
|25
|7629-7201
|109
|0,627
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|68
|40
|28
|7555-7378
|108
|0,588
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|69
|39
|30
|7906-7701
|108
|0,565
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|66
|26
|40
|7073-7486
|92
|0,394
|15,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|67
|20
|47
|6871-7395
|87
|0,299
|22,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|68
|54
|14
|7754-7212
|122
|0,794
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|68
|46
|22
|7573-7134
|114
|0,676
|8,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|70
|36
|34
|7484-7531
|106
|0,514
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|67
|29
|38
|7442-7608
|96
|0,433
|24,5
|5
|Сакраменто Кингз
|69
|24
|45
|7606-7967
|93
|0,348
|30,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|69
|47
|22
|7894-7553
|116
|0,681
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|68
|28
|40
|7356-7470
|96
|0,412
|18,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|68
|26
|42
|7649-7680
|94
|0,382
|20,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|29,5