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Оклахома-Сити Тандер - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 15.03.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
15 марта 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 15 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс121 : 98Оклахома-Сити Тандер
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер102 : 113Шарлотт Хорнетс
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 109Оклахома-Сити Тандер
28.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс102 : 104Оклахома-Сити Тандер
24.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 104Шарлотт Хорнетс
02.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 111Оклахома-Сити Тандер
14.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс91 : 101Оклахома-Сити Тандер
12.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер103 : 116Шарлотт Хорнетс
02.04.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер101 : 113Шарлотт Хорнетс
05.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс123 : 112Оклахома-Сити Тандер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6768,0
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,5
5 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,5
6 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,62112,0
7 Милуоки Бакс6842267788-75261100,61812,0
8 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,0
9 Чикаго Буллз6741267523-74161080,61212,5
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,5
11 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58814,0
12 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,56715,5
13 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,5
14 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,55216,5
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51519,0
16 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51419,0
17 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49320,5
18 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48521,0
19 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43924,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6729387442-7608960,43324,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41226,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41226,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39427,0
24 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38228,0
25 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,5
26 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33331,5
27 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29933,5
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26536,0
29 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26136,5
30 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6212,5
3 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6182,5
4 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6123,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5676,0
7 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5527,0
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49311,0
10 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
11 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33322,0
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6768,0
4 Юта Джаз6742257629-72011090,62711,5
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,0
6 Денвер Наггетс6840287555-73781080,58814,0
7 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,56515,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51419,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6729387442-7608960,43324,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41226,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39427,0
12 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38228,0
13 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,5
14 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29933,5
15 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6641257161-70321070,6210,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,5
3 Торонто Рэпторс6737307291-71961040,5524,5
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5157,0
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41214,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6842267788-75261100,6180,0
2 Чикаго Буллз6741267523-74161080,6120,5
3 Кливленд Кавальерс6738297147-69471050,5673,5
4 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33319,5
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Атланта Хоукс6733347558-75101000,49311,0
3 Шарлотт Хорнетс6833357792-78151010,48511,5
4 Вашингтон Уизардс6629377147-7337950,43914,5
5 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6742257629-72011090,6270,0
2 Денвер Наггетс6840287555-73781080,5882,5
3 Миннесота Тимбервулвз6939307906-77011080,5654,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6626407073-7486920,39415,5
5 Оклахома-Сити Тандер6720476871-7395870,29922,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6846227573-71341140,6768,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7036347484-75311060,51419,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6729387442-7608960,43324,5
5 Сакраменто Кингз6924457606-7967930,34830,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6810,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41218,5
4 Сан-Антонио Спёрс6826427649-7680940,38220,5
5 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25029,5

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