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Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
16 марта 2022, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 16 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Италия Антонио Конте
История личных встреч
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2014 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28206273-206678,6
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал26163743-295165,4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Вулверхэмптон291441129-234652,9
8 Тоттенхэм Хотспур271431042-354555,6
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион28712926-343339,3
14 Ньюкасл Юнайтед287101132-483136,9
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон26641628-472228,2
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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