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Майнц - Боруссия Д 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 марта 2022, среда. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
Майнц Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 16 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Марко Розе
История личных встреч
16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Майнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц0 : 4Боруссия Д
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д2 : 1Майнц
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 2Боруссия Д
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия Д1 : 2Майнц
12.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц0 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26193477-286076,9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д25172665-375370,7
3
Лига чемпионов
Байер26136764-414557,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26135857-304456,4
5
Лига Европы
Фрайбург26128643-294456,4
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм26135849-374456,4
7 Кёльн26109737-393950,0
8 Унион26108833-343848,7
9 Айнтрахт Ф26107939-383747,4
10 Майнц241041035-293447,2
11 Бохум26951228-373241,0
12 Вольфсбург26941329-403139,7
13 Боруссия М26861236-513038,5
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия265101122-342532,1
16
Стыковая зона
Штутгарт26581332-482329,5
17
Зона вылета
Герта26651526-602329,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт26351824-701417,9

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