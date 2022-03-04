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Торонто Мэйпл Лифс - Даллас Старз 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Даллас Старз, которое состоится 16 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Даллас Старз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2Даллас Старз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 БДаллас Старз
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
08.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 1Даллас Старз
01.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
11.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
03.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Даллас Старз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
5 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
7 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
8 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
9 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
12 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
13 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
14 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
15 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
16 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
17 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
18 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
19 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
20 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
21 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
22 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
23 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
24 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
25 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
26 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
29 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
30 Аризона Койотс5914414036153-2134235,6
31 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
32 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
4 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
6 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
7 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
8 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
9 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
10 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
11 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
12 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
15 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
16 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
5 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
6 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
7 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
8 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
9 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
10 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
11 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
12 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
13 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
14 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
15 Аризона Койотс5914414036153-2134235,6
16 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Питтсбург Пингвинз6030425415197-1608167,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5932142317180-1547966,9
4 Вашингтон Кэпиталз6026422818197-1697461,7
5 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
6 Нью-Йорк Айлендерс5622115324152-1575650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5915524132179-2084941,5
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5931724213245-1738672,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5931421417219-1817966,9
4 Бостон Брюинз5930422318180-1607765,3
5 Детройт Ред Уингз5913832528170-2215546,6
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
8 Монреаль Канадиенс5911321735147-2244033,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6035431413233-1708974,2
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
4 Нэшвилл Предаторз5927522221190-1667261,0
5 Даллас Старз5721832122170-1696758,8
6 Виннипег Джетс6023314623182-1876453,3
7 Чикаго Блэкхоукс6014532630161-2085243,3
8 Аризона Койотс5914414036153-2134235,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
2 Лос-Анджелес Кингз6125532620178-1737460,7
3 Эдмонтон Ойлерз5926330423193-1876857,6
4 Вегас Голден Найтс6126241325192-1836855,7
5 Ванкувер Кэнакс6023333424173-1746554,2
6 Анахайм Дакс6218545525180-1976451,6
7 Сан-Хосе Шаркс5817722525154-1825950,9
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

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