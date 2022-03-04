Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
16 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 16 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Питер Дебур
История личных встреч
|03.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|23.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|1 : 2
|19.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|3 : 2
|17.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|4 : 2
|15.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|60
|35
|4
|3
|1
|4
|13
|233-170
|89
|74,2
|2
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|3
|Флорида Пантерз
|59
|31
|7
|2
|4
|2
|13
|245-173
|86
|72,9
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|5
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|59
|31
|4
|2
|1
|4
|17
|219-181
|79
|66,9
|8
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|10
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|25
|5
|3
|2
|6
|20
|178-173
|74
|60,7
|13
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|14
|Нэшвилл Предаторз
|59
|27
|5
|2
|2
|2
|21
|190-166
|72
|61,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|16
|Вегас Голден Найтс
|61
|26
|2
|4
|1
|3
|25
|192-183
|68
|55,7
|17
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|18
|Ванкувер Кэнакс
|60
|23
|3
|3
|3
|4
|24
|173-174
|65
|54,2
|19
|Виннипег Джетс
|60
|23
|3
|1
|4
|6
|23
|182-187
|64
|53,3
|20
|Анахайм Дакс
|62
|18
|5
|4
|5
|5
|25
|180-197
|64
|51,6
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|56
|22
|1
|1
|5
|3
|24
|152-157
|56
|50,0
|24
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|27
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|28
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|29
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
|30
|Аризона Койотс
|59
|14
|4
|1
|4
|0
|36
|153-213
|42
|35,6
|31
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
|32
|Монреаль Канадиенс
|59
|11
|3
|2
|1
|7
|35
|147-224
|40
|33,9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Флорида Пантерз
|59
|31
|7
|2
|4
|2
|13
|245-173
|86
|72,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|4
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|59
|31
|4
|2
|1
|4
|17
|219-181
|79
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|56
|22
|1
|1
|5
|3
|24
|152-157
|56
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|13
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|14
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|15
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|59
|11
|3
|2
|1
|7
|35
|147-224
|40
|33,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|60
|35
|4
|3
|1
|4
|13
|233-170
|89
|74,2
|2
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|25
|5
|3
|2
|6
|20
|178-173
|74
|60,7
|5
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|6
|Нэшвилл Предаторз
|59
|27
|5
|2
|2
|2
|21
|190-166
|72
|61,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|8
|Вегас Голден Найтс
|61
|26
|2
|4
|1
|3
|25
|192-183
|68
|55,7
|9
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|10
|Ванкувер Кэнакс
|60
|23
|3
|3
|3
|4
|24
|173-174
|65
|54,2
|11
|Виннипег Джетс
|60
|23
|3
|1
|4
|6
|23
|182-187
|64
|53,3
|12
|Анахайм Дакс
|62
|18
|5
|4
|5
|5
|25
|180-197
|64
|51,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|15
|Аризона Койотс
|59
|14
|4
|1
|4
|0
|36
|153-213
|42
|35,6
|16
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Питтсбург Пингвинз
|60
|30
|4
|2
|5
|4
|15
|197-160
|81
|67,5
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|59
|32
|1
|4
|2
|3
|17
|180-154
|79
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|60
|26
|4
|2
|2
|8
|18
|197-169
|74
|61,7
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|56
|22
|1
|1
|5
|3
|24
|152-157
|56
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|59
|15
|5
|2
|4
|1
|32
|179-208
|49
|41,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|59
|31
|7
|2
|4
|2
|13
|245-173
|86
|72,9
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|59
|31
|4
|2
|1
|4
|17
|219-181
|79
|66,9
|4
|Бостон Брюинз
|59
|30
|4
|2
|2
|3
|18
|180-160
|77
|65,3
|5
|Детройт Ред Уингз
|59
|13
|8
|3
|2
|5
|28
|170-221
|55
|46,6
|6
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|7
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|59
|11
|3
|2
|1
|7
|35
|147-224
|40
|33,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|60
|35
|4
|3
|1
|4
|13
|233-170
|89
|74,2
|2
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|3
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|4
|Нэшвилл Предаторз
|59
|27
|5
|2
|2
|2
|21
|190-166
|72
|61,0
|5
|Даллас Старз
|57
|21
|8
|3
|2
|1
|22
|170-169
|67
|58,8
|6
|Виннипег Джетс
|60
|23
|3
|1
|4
|6
|23
|182-187
|64
|53,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|60
|14
|5
|3
|2
|6
|30
|161-208
|52
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|59
|14
|4
|1
|4
|0
|36
|153-213
|42
|35,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|61
|25
|5
|3
|2
|6
|20
|178-173
|74
|60,7
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|59
|26
|3
|3
|0
|4
|23
|193-187
|68
|57,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|61
|26
|2
|4
|1
|3
|25
|192-183
|68
|55,7
|5
|Ванкувер Кэнакс
|60
|23
|3
|3
|3
|4
|24
|173-174
|65
|54,2
|6
|Анахайм Дакс
|62
|18
|5
|4
|5
|5
|25
|180-197
|64
|51,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|58
|17
|7
|2
|2
|5
|25
|154-182
|59
|50,9
|8
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4