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Индиана Пэйсерс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 16.03.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 16 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
12.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз125 : 132Индиана Пэйсерс
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс134 : 116Мемфис Гриззлиз
03.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз104 : 117Индиана Пэйсерс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс126 : 114Мемфис Гриззлиз
27.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз106 : 103Индиана Пэйсерс
18.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 83Мемфис Гриззлиз
01.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 101Мемфис Гриззлиз
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 116Индиана Пэйсерс
30.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз110 : 97Индиана Пэйсерс
25.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс102 : 92Мемфис Гриззлиз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6817,5
4 Майами Хит6945247551-72341140,6529,5
5 Милуоки Бакс6943267905-76371120,62311,5
6 Юта Джаз6842267740-73181100,61812,0
7 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,0
8 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,61212,5
9 Чикаго Буллз6841277626-75281090,60313,0
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59413,5
11 Денвер Наггетс6941287669-74881100,59413,5
12 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,57415,0
13 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,57115,0
14 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,55916,0
15 Бруклин Нетс6835337571-75971030,51519,0
16 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50719,5
17 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50020,0
18 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49320,5
19 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43324,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,0
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41226,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41226,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38827,5
24 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37728,5
25 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,0
26 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33331,5
27 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29434,0
28 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26536,0
29 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26136,5
30 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Милуоки Бакс6943267905-76371120,6232,0
3 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,6123,0
4 Чикаго Буллз6841277626-75281090,6033,5
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,0
6 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,5745,5
7 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,5596,5
8 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5159,5
9 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50010,5
10 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49311,0
11 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43315,0
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41216,5
13 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33322,0
14 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26526,5
15 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6817,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6817,5
4 Юта Джаз6842267740-73181100,61812,0
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,0
6 Денвер Наггетс6941287669-74881100,59413,5
7 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,57115,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50719,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41226,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38827,5
12 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37728,5
13 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,0
14 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29434,0
15 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,6120,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,0
3 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,5593,5
4 Бруклин Нетс6835337571-75971030,5156,5
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41213,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6943267905-76371120,6230,0
2 Чикаго Буллз6841277626-75281090,6031,5
3 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,5743,5
4 Индиана Пэйсерс6923467636-7796920,33320,0
5 Детройт Пистонс6818507043-7645860,26524,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6945247551-72341140,6520,0
2 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50010,5
3 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49311,0
4 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43315,0
5 Орландо Мэджик6918517189-7704870,26127,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6842267740-73181100,6180,0
2 Денвер Наггетс6941287669-74881100,5941,5
3 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,5713,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38815,5
5 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29422,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6854147754-72121220,7940,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6817,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50719,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,0
5 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6947227894-75531160,6810,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6184,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6828407356-7470960,41218,5
4 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37721,0
5 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25029,5

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