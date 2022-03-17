Онлайн трансляции
Среда 16 марта

20:30  ru Майнц - Боруссия Д
22:30  ru Брайтон - Тоттенхэм 23:00  ru Ювентус - Вильярреал 23:00  ru Лилль - Челси 23:15  ru Арсенал - Ливерпуль
Четверг 17 марта

02:00  ru Шарлотт - Атланта 02:00  ru Кливленд - Филадельфия 02:00  ru Вашингтон - Денвер 02:30  ru Оттава - Коламбус
02:30  ru Миннесота - Бостон 02:30  ru Бруклин - Даллас 02:30  ru Нью-Йорк - Портленд 03:00  ru Хьюстон - Финикс
03:00  ru Миннесота - Лейкерс 03:30  ru Сан-Антонио - Оклахома 04:00  ru Юта - Чикаго 05:00  ru Сиэтл - Тампа-Бэй
05:00  ru Калгари - Нью-Джерси 05:00  ru Сакраменто - Милуоки 05:00  ru Голден Стэйт - Бостон 05:30  ru Клипперс - Торонто
17:00  ru Трактор - Салават Юлаев 19:30  ru ЦСКА - Динамо М 20:45  ru Галатасарай - Барселона 20:45  ru Байер - Аталанта
20:45  ru Монако - Брага 20:45  ru Црвена Звезда - Рейнджерс 20:45  ru Ренн - Лестер Сити 20:45  ru Базель - Марсель
20:45  ru АЗ Алкмар - Будё-Глимт 20:45  ru Копенгаген - ПСВ 22:45  ru Эвертон - Ньюкасл 23:00  ru Вест Хэм - Севилья
23:00  ru Айнтрахт - Бетис 23:00  ru Лион - Порту 23:00  ru Рома - Витесс 23:00  ru ЛАСК - Славия
23:00  ru Гент - ПАОК 23:00  ru Фейеноорд - Партизан
Свернуть список

Лион - Порту 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния);
Лион Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Порту, которое состоится 17 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
09.03.2022 Лига Европы 1/8 финала Порту0 : 1Лион
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф
Брага
2 : 0
Брага
Шериф
2 : 0 3 : 2
1
1
2
2
A06
 Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д
Рейнджерс
2 : 4
Рейнджерс
Боруссия Д
2 : 2
0
1
4
6
A05
 Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит
Бетис
2 : 3
Бетис
Зенит
0 : 0
0
1
2
3
A04
 Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона
Наполи
1 : 1
Наполи
Барселона
2 : 4
1
0
5
3
A08
 Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту
Лацио
2 : 1
Лацио
Порту
2 : 2
1
0
4
3
A02
 Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта
Олимпиакос
2 : 1
Олимпиакос
Аталанта
0 : 3
2
0
5
1
A01
 Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья
Динамо З
3 : 1
Динамо З
Севилья
1 : 0
1
1
3
2
A03
 РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
2 : 2
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
1 : 3
1
0
5
3
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Порту (Португалия)
Лион (Франция)
Порту
Лион
0 : 1
Лион
Порту
17.03
0
1
0
1
B08
 Бетис (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Бетис
Айнтрахт Ф
1 : 2
Айнтрахт Ф
Бетис
17.03
0
1
1
2
B07
 РБ Лейпциг (Германия)
Спартак М (Россия)
РБ Лейпциг
Спартак М
10.03
Спартак М
РБ Лейпциг
17.03
0
0
0
0
B05
 Севилья (Испания)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Севилья
17.03
1
0
1
0
B06
 Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Барселона
Галатасарай
0 : 0
Галатасарай
Барселона
17.03
0
0
0
0
B04
 Аталанта (Италия)
Байер (Германия)
Аталанта
Байер
3 : 2
Байер
Аталанта
17.03
1
0
3
2
B01
 Рейнджерс (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Рейнджерс
Црвена Звезда
3 : 0
Црвена Звезда
Рейнджерс
17.03
1
0
3
0
B02
 Брага (Португалия)
Монако (Монако)
Брага
Монако
2 : 0
Монако
Брага
17.03
1
0
2
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close