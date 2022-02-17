Ренн - Лестер Сити 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лестер Сити, которое состоится 17 Марта 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Лестер Сити
Лестер, Англия
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|10.03.2022
|Лига конференций
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Мидтьюлланн (Дания)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланн1 : 0
ПАОК
ПАОК2 : 1 5 : 3
Мидтьюлланн
1
1
2
2
A02
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Маккаби Т-А (Израиль)
ПСВ Эйндховен1 : 0
Маккаби Т-А
Маккаби Т-А1 : 1
ПСВ Эйндховен
1
0
2
1
A03
| Фенербахче (Турция)
Славия П (Чехия)
Фенербахче2 : 3
Славия П
Славия П3 : 2
Фенербахче
0
2
4
6
A08
| Рапид В (Австрия)
Витесс (Нидерланды)
Рапид В2 : 1
Витесс
Витесс2 : 0
Рапид В
1
1
2
3
A06
| Селтик (Шотландия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Селтик1 : 3
Будё-Глимт
Будё-Глимт2 : 0
Селтик
0
2
1
5
A05
| Лестер Сити (Англия)
Раннерс (Дания)
Лестер Сити4 : 1
Раннерс
Раннерс1 : 3
Лестер Сити
2
0
7
2
A01
| Марсель (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Марсель3 : 1
Карабах
Карабах0 : 3
Марсель
2
0
6
1
A07
| Спарта П (Чехия)
Партизан (Сербия)
Спарта П0 : 1
Партизан
Партизан2 : 1
Спарта П
0
2
1
3
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| ПАОК (Греция)
Гент (Бельгия)
ПАОК1 : 0
Гент
Гент17.03
ПАОК
1
0
1
0
B04
| Витесс (Нидерланды)
Рома (Италия)
Витесс0 : 1
Рома
Рома17.03
Витесс
0
1
0
1
B06
| Славия П (Чехия)
ЛАСК (Австрия)
Славия П4 : 1
ЛАСК
ЛАСК17.03
Славия П
1
0
4
1
B08
| Партизан (Сербия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Партизан2 : 5
Фейеноорд
Фейеноорд17.03
Партизан
0
1
2
5
B01
| Марсель (Франция)
Базель (Швейцария)
Марсель2 : 1
Базель
Базель17.03
Марсель
1
0
2
1
B02
| Лестер Сити (Англия)
Ренн (Франция)
Лестер Сити2 : 0
Ренн
Ренн17.03
Лестер Сити
1
0
2
0
B05
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Копенгаген (Дания)
ПСВ Эйндховен4 : 4
Копенгаген
Копенгаген17.03
ПСВ Эйндховен
0
0
4
4
B07
| Будё-Глимт (Норвегия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Будё-Глимт2 : 1
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар17.03
Будё-Глимт
1
0
2
1