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Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
17 марта 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Эвертон Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 17 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Англия Эдди Хау
История личных встреч
08.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
03.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28206273-206678,6
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал26163743-295165,4
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Вулверхэмптон291441129-234652,9
8 Тоттенхэм Хотспур271431042-354555,6
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион28712926-343339,3
14 Ньюкасл Юнайтед287101132-483136,9
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон26641628-472228,2
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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