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Четверг 17 марта

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03:00  ru Миннесота - Лейкерс 03:30  ru Сан-Антонио - Оклахома 04:00  ru Юта - Чикаго 05:00  ru Сиэтл - Тампа-Бэй
05:00  ru Калгари - Нью-Джерси 05:00  ru Сакраменто - Милуоки 05:00  ru Голден Стэйт - Бостон 05:30  ru Клипперс - Торонто
17:00  ru Трактор - Салават Юлаев 19:30  ru ЦСКА - Динамо М 20:45  ru Галатасарай - Барселона 20:45  ru Байер - Аталанта
20:45  ru Монако - Брага 20:45  ru Црвена Звезда - Рейнджерс 20:45  ru Ренн - Лестер Сити 20:45  ru Базель - Марсель
20:45  ru АЗ Алкмар - Будё-Глимт 20:45  ru Копенгаген - ПСВ 22:45  ru Эвертон - Ньюкасл 23:00  ru Вест Хэм - Севилья
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ЦСКА - Динамо М 17 Марта прямая трансляция

Стадион: ЦСКА-Арена (Москва, Россия), вместимость: 12680
17 марта 2022, четверг. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 1-й матч
ЦСКА Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Динамо М, которое состоится 17 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: ЦСКА-Арена (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Викторович Фёдоров
Россия Алексей Николаевич Кудашов
История личных встреч
28.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 4Динамо М
06.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М2 : 3 ОТЦСКА
17.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 3 БДинамо М
06.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М0 : 3ЦСКА
25.08.2021 Кубок мэра Москвы Группа А ЦСКА2 : 3Динамо М
27.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 1ЦСКА
01.11.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 3ЦСКА
18.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 0Динамо М
28.08.2020 Кубок мэра Москвы Кубок мэра Москвы Динамо М3 : 4 БЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
17.03
ЦСКА
Динамо М
19.03
Динамо М
ЦСКА
21.03
Динамо М
ЦСКА
23.03
ЦСКА
Динамо М
25.03
Динамо М
ЦСКА
27.03
ЦСКА
Динамо М
29.03
0
0
0
0
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
18.03
СКА
Спартак
20.03
Спартак
СКА
22.03
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
17.03
Трактор
Салават Юлаев
19.03
Салават Юлаев
Трактор
21.03
Салават Юлаев
Трактор
23.03
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
0
0
0
0
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
18.03
Металлург Мг
Авангард
20.03
Авангард
Металлург Мг
22.03
Авангард
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
Авангард
26.03
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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