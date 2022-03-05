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Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз, которое состоится 17 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Миннесота Уайлд
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 6Бостон Брюинз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Бостон Брюинз
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 0Миннесота Уайлд
26.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 ОТБостон Брюинз
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3Миннесота Уайлд
18.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 0Бостон Брюинз
26.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 5Миннесота Уайлд
13.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 4Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
3 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
5 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
7 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
8 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
9 Бостон Брюинз6030522318182-1617965,8
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
12 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
13 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
14 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
15 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
16 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
17 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
18 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
19 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
20 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
21 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
22 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
23 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
24 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
25 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
26 Нью-Джерси Дэвилз6015524133182-2144940,8
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
29 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
30 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
31 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
32 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
4 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
6 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
7 Бостон Брюинз6030522318182-1617965,8
8 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
9 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
10 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
11 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
12 Нью-Джерси Дэвилз6015524133182-2144940,8
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
15 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
16 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
5 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
6 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
7 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
8 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
9 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
10 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
11 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
12 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
13 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
14 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
15 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
16 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
3 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
4 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
5 Коламбус Блю Джекетс6020642127199-2226352,5
6 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
7 Нью-Джерси Дэвилз6015524133182-2144940,8
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5929724215200-1718269,5
3 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
4 Бостон Брюинз6030522318182-1617965,8
5 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз5917311433157-1944739,8
8 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
4 Миннесота Уайлд5825454020218-1937262,1
5 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
6 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
7 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
8 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5931320716204-1437966,9
2 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
3 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
4 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
5 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
6 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
7 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
8 Сиэтл Кракен6115121537159-2204234,4

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