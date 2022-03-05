Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Линди Рафф
История личных встреч
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 4
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|04.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|60
|31
|8
|2
|4
|2
|13
|248-175
|88
|73,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|32
|4
|2
|1
|4
|17
|223-181
|81
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|60
|32
|2
|4
|2
|3
|17
|184-157
|81
|67,5
|7
|Питтсбург Пингвинз
|61
|30
|4
|2
|5
|4
|16
|198-164
|81
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|60
|30
|5
|2
|2
|3
|18
|182-161
|79
|65,8
|10
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|26
|4
|3
|2
|8
|18
|201-172
|76
|62,3
|12
|Нэшвилл Предаторз
|60
|28
|5
|2
|2
|2
|21
|194-167
|74
|61,7
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|25
|5
|3
|2
|6
|21
|178-176
|74
|59,7
|14
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|27
|3
|3
|0
|4
|23
|200-192
|70
|58,3
|16
|Вегас Голден Найтс
|62
|26
|2
|4
|1
|3
|26
|195-190
|68
|54,8
|17
|Даллас Старз
|58
|21
|8
|3
|2
|1
|23
|170-173
|67
|57,8
|18
|Ванкувер Кэнакс
|61
|24
|3
|3
|3
|4
|24
|179-177
|67
|54,9
|19
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|20
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|59
|17
|7
|2
|2
|6
|25
|156-185
|60
|50,8
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|57
|22
|1
|1
|6
|3
|24
|155-161
|57
|50,0
|24
|Детройт Ред Уингз
|60
|13
|8
|3
|2
|5
|29
|175-228
|55
|45,8
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|60
|15
|5
|2
|4
|1
|33
|182-214
|49
|40,8
|27
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|28
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|29
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
|30
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
|31
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
|32
|Монреаль Канадиенс
|60
|11
|3
|2
|1
|7
|36
|150-230
|40
|33,3
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|60
|31
|8
|2
|4
|2
|13
|248-175
|88
|73,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|32
|4
|2
|1
|4
|17
|223-181
|81
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|60
|32
|2
|4
|2
|3
|17
|184-157
|81
|67,5
|6
|Питтсбург Пингвинз
|61
|30
|4
|2
|5
|4
|16
|198-164
|81
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|60
|30
|5
|2
|2
|3
|18
|182-161
|79
|65,8
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|26
|4
|3
|2
|8
|18
|201-172
|76
|62,3
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|57
|22
|1
|1
|6
|3
|24
|155-161
|57
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|60
|13
|8
|3
|2
|5
|29
|175-228
|55
|45,8
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|60
|15
|5
|2
|4
|1
|33
|182-214
|49
|40,8
|13
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|14
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|15
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|60
|11
|3
|2
|1
|7
|36
|150-230
|40
|33,3
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|4
|Нэшвилл Предаторз
|60
|28
|5
|2
|2
|2
|21
|194-167
|74
|61,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|25
|5
|3
|2
|6
|21
|178-176
|74
|59,7
|6
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|27
|3
|3
|0
|4
|23
|200-192
|70
|58,3
|8
|Вегас Голден Найтс
|62
|26
|2
|4
|1
|3
|26
|195-190
|68
|54,8
|9
|Даллас Старз
|58
|21
|8
|3
|2
|1
|23
|170-173
|67
|57,8
|10
|Ванкувер Кэнакс
|61
|24
|3
|3
|3
|4
|24
|179-177
|67
|54,9
|11
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|12
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|59
|17
|7
|2
|2
|6
|25
|156-185
|60
|50,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|15
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
|16
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|59
|35
|5
|1
|0
|5
|13
|198-139
|87
|73,7
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|60
|32
|2
|4
|2
|3
|17
|184-157
|81
|67,5
|3
|Питтсбург Пингвинз
|61
|30
|4
|2
|5
|4
|16
|198-164
|81
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|26
|4
|3
|2
|8
|18
|201-172
|76
|62,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|60
|20
|6
|4
|2
|1
|27
|199-222
|63
|52,5
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|57
|22
|1
|1
|6
|3
|24
|155-161
|57
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|60
|15
|5
|2
|4
|1
|33
|182-214
|49
|40,8
|8
|Филадельфия Флайерз
|59
|14
|4
|0
|4
|7
|30
|148-206
|47
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|60
|31
|8
|2
|4
|2
|13
|248-175
|88
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|59
|29
|7
|2
|4
|2
|15
|200-171
|82
|69,5
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|60
|32
|4
|2
|1
|4
|17
|223-181
|81
|67,5
|4
|Бостон Брюинз
|60
|30
|5
|2
|2
|3
|18
|182-161
|79
|65,8
|5
|Детройт Ред Уингз
|60
|13
|8
|3
|2
|5
|29
|175-228
|55
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|60
|17
|1
|2
|1
|7
|32
|162-212
|48
|40,0
|7
|Оттава Сенаторз
|59
|17
|3
|1
|1
|4
|33
|157-194
|47
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|60
|11
|3
|2
|1
|7
|36
|150-230
|40
|33,3
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Сент-Луис Блюз
|59
|31
|1
|2
|2
|6
|17
|211-165
|76
|64,4
|3
|Нэшвилл Предаторз
|60
|28
|5
|2
|2
|2
|21
|194-167
|74
|61,7
|4
|Миннесота Уайлд
|58
|25
|4
|5
|4
|0
|20
|218-193
|72
|62,1
|5
|Даллас Старз
|58
|21
|8
|3
|2
|1
|23
|170-173
|67
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|8
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|59
|31
|3
|2
|0
|7
|16
|204-143
|79
|66,9
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|25
|5
|3
|2
|6
|21
|178-176
|74
|59,7
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|60
|27
|3
|3
|0
|4
|23
|200-192
|70
|58,3
|4
|Вегас Голден Найтс
|62
|26
|2
|4
|1
|3
|26
|195-190
|68
|54,8
|5
|Ванкувер Кэнакс
|61
|24
|3
|3
|3
|4
|24
|179-177
|67
|54,9
|6
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|59
|17
|7
|2
|2
|6
|25
|156-185
|60
|50,8
|8
|Сиэтл Кракен
|61
|15
|1
|2
|1
|5
|37
|159-220
|42
|34,4