Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс прямая трансляция 17.03.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
17 марта 2022, четверг. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс, которое состоится 17 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|24.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 113
|06.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 130
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 105
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 105
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 105
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 102
|10.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 138
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 122
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 129
|29.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 94
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|69
|55
|14
|7885-7327
|124
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|69
|47
|22
|7699-7246
|116
|0,681
|8,0
|4
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|9,5
|5
|Милуоки Бакс
|69
|43
|26
|7905-7637
|112
|0,623
|12,0
|6
|Юта Джаз
|68
|42
|26
|7740-7318
|110
|0,618
|12,5
|7
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|12,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|67
|41
|26
|7271-7146
|108
|0,612
|13,0
|9
|Чикаго Буллз
|68
|41
|27
|7626-7528
|109
|0,603
|13,5
|10
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|69
|41
|28
|7669-7488
|110
|0,594
|14,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|68
|39
|29
|7267-7058
|107
|0,574
|15,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|70
|40
|30
|8055-7840
|110
|0,571
|15,5
|14
|Торонто Рэпторс
|68
|38
|30
|7405-7299
|106
|0,559
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|69
|36
|33
|7721-7705
|105
|0,522
|19,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|71
|36
|35
|7595-7651
|107
|0,507
|20,0
|17
|Атланта Хоукс
|68
|34
|34
|7680-7623
|102
|0,500
|20,5
|18
|Шарлотт Хорнетс
|69
|34
|35
|7926-7931
|103
|0,493
|21,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|67
|29
|38
|7259-7463
|96
|0,433
|25,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|68
|29
|39
|7545-7722
|97
|0,426
|25,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|26,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|27,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|67
|26
|41
|7186-7608
|93
|0,388
|28,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|69
|26
|43
|7788-7829
|95
|0,377
|29,0
|25
|Сакраменто Кингз
|70
|25
|45
|7718-8070
|95
|0,357
|30,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|32,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|68
|20
|48
|6987-7529
|88
|0,294
|34,5
|28
|Детройт Пистонс
|69
|18
|51
|7141-7750
|87
|0,261
|37,0
|29
|Орландо Мэджик
|70
|18
|52
|7297-7854
|88
|0,257
|37,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|37,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|69
|43
|26
|7905-7637
|112
|0,623
|2,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|67
|41
|26
|7271-7146
|108
|0,612
|3,5
|4
|Чикаго Буллз
|68
|41
|27
|7626-7528
|109
|0,603
|4,0
|5
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|68
|39
|29
|7267-7058
|107
|0,574
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|68
|38
|30
|7405-7299
|106
|0,559
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|69
|36
|33
|7721-7705
|105
|0,522
|9,5
|9
|Атланта Хоукс
|68
|34
|34
|7680-7623
|102
|0,500
|11,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|69
|34
|35
|7926-7931
|103
|0,493
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|67
|29
|38
|7259-7463
|96
|0,433
|15,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|23,0
|14
|Детройт Пистонс
|69
|18
|51
|7141-7750
|87
|0,261
|27,5
|15
|Орландо Мэджик
|70
|18
|52
|7297-7854
|88
|0,257
|28,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|69
|55
|14
|7885-7327
|124
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|69
|47
|22
|7699-7246
|116
|0,681
|8,0
|4
|Юта Джаз
|68
|42
|26
|7740-7318
|110
|0,618
|12,5
|5
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|69
|41
|28
|7669-7488
|110
|0,594
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|70
|40
|30
|8055-7840
|110
|0,571
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|71
|36
|35
|7595-7651
|107
|0,507
|20,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|68
|29
|39
|7545-7722
|97
|0,426
|25,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|27,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|67
|26
|41
|7186-7608
|93
|0,388
|28,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|69
|26
|43
|7788-7829
|95
|0,377
|29,0
|13
|Сакраменто Кингз
|70
|25
|45
|7718-8070
|95
|0,357
|30,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|68
|20
|48
|6987-7529
|88
|0,294
|34,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|37,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|67
|41
|26
|7271-7146
|108
|0,612
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|69
|41
|28
|7554-7169
|110
|0,594
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|68
|38
|30
|7405-7299
|106
|0,559
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|69
|36
|33
|7721-7705
|105
|0,522
|6,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|68
|28
|40
|7204-7278
|96
|0,412
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|69
|43
|26
|7905-7637
|112
|0,623
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|68
|41
|27
|7626-7528
|109
|0,603
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|68
|39
|29
|7267-7058
|107
|0,574
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|20,5
|5
|Детройт Пистонс
|69
|18
|51
|7141-7750
|87
|0,261
|25,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|68
|34
|34
|7680-7623
|102
|0,500
|11,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|69
|34
|35
|7926-7931
|103
|0,493
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|67
|29
|38
|7259-7463
|96
|0,433
|15,5
|5
|Орландо Мэджик
|70
|18
|52
|7297-7854
|88
|0,257
|28,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|68
|42
|26
|7740-7318
|110
|0,618
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|69
|41
|28
|7669-7488
|110
|0,594
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|70
|40
|30
|8055-7840
|110
|0,571
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|67
|26
|41
|7186-7608
|93
|0,388
|15,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|68
|20
|48
|6987-7529
|88
|0,294
|22,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|69
|55
|14
|7885-7327
|124
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|69
|47
|22
|7699-7246
|116
|0,681
|8,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|71
|36
|35
|7595-7651
|107
|0,507
|20,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|68
|29
|39
|7545-7722
|97
|0,426
|25,5
|5
|Сакраменто Кингз
|70
|25
|45
|7718-8070
|95
|0,357
|30,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|68
|42
|26
|7249-7041
|110
|0,618
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|69
|26
|43
|7788-7829
|95
|0,377
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|68
|17
|51
|7402-8039
|85
|0,250
|30,0