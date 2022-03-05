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Вашингтон Уизардс - Денвер Наггетс прямая трансляция 17.03.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
17 марта 2022, четверг. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Денвер Наггетс, которое состоится 17 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 107Вашингтон Уизардс
26.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс110 : 112Вашингтон Уизардс
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс130 : 128Денвер Наггетс
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс128 : 114Денвер Наггетс
27.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс117 : 104Вашингтон Уизардс
01.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс90 : 95Вашингтон Уизардс
22.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс108 : 113Денвер Наггетс
24.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс100 : 108Денвер Наггетс
24.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс104 : 109Вашингтон Уизардс
09.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 123Вашингтон Уизардс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6955147885-73271240,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6867,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6818,0
4 Майами Хит7046247656-73321160,6579,5
5 Милуоки Бакс6943267905-76371120,62312,0
6 Юта Джаз6842267740-73181100,61812,5
7 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,5
8 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,61213,0
9 Чикаго Буллз6841277626-75281090,60313,5
10 Бостон Селтикс6941287554-71691100,59414,0
11 Денвер Наггетс6941287669-74881100,59414,0
12 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,57415,5
13 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,57115,5
14 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,55916,5
15 Бруклин Нетс6936337721-77051050,52219,0
16 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50720,0
17 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50020,5
18 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49321,0
19 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43325,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,5
21 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41226,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40627,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38828,0
24 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37729,0
25 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,5
26 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32932,5
27 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29434,5
28 Детройт Пистонс6918517141-7750870,26137,0
29 Орландо Мэджик7018527297-7854880,25737,5
30 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7046247656-73321160,6570,0
2 Милуоки Бакс6943267905-76371120,6232,5
3 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,6123,5
4 Чикаго Буллз6841277626-75281090,6034,0
5 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5944,5
6 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,5746,0
7 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,5597,0
8 Бруклин Нетс6936337721-77051050,5229,5
9 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50011,0
10 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49311,5
11 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43315,5
12 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41217,0
13 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32923,0
14 Детройт Пистонс6918517141-7750870,26127,5
15 Орландо Мэджик7018527297-7854880,25728,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6955147885-73271240,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6867,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6818,0
4 Юта Джаз6842267740-73181100,61812,5
5 Даллас Маверикс6842267249-70411100,61812,5
6 Денвер Наггетс6941287669-74881100,59414,0
7 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,57115,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50720,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40627,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38828,0
12 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37729,0
13 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,5
14 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29434,5
15 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25037,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6741267271-71461080,6120,0
2 Бостон Селтикс6941287554-71691100,5941,0
3 Торонто Рэпторс6838307405-72991060,5593,5
4 Бруклин Нетс6936337721-77051050,5226,0
5 Нью-Йорк Никс6828407204-7278960,41213,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6943267905-76371120,6230,0
2 Чикаго Буллз6841277626-75281090,6031,5
3 Кливленд Кавальерс6839297267-70581070,5743,5
4 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32920,5
5 Детройт Пистонс6918517141-7750870,26125,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7046247656-73321160,6570,0
2 Атланта Хоукс6834347680-76231020,50011,0
3 Шарлотт Хорнетс6934357926-79311030,49311,5
4 Вашингтон Уизардс6729387259-7463960,43315,5
5 Орландо Мэджик7018527297-7854880,25728,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6842267740-73181100,6180,0
2 Денвер Наггетс6941287669-74881100,5941,5
3 Миннесота Тимбервулвз7040308055-78401100,5713,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6726417186-7608930,38815,5
5 Оклахома-Сити Тандер6820486987-7529880,29422,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6955147885-73271240,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6947227699-72461160,6818,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7136357595-76511070,50720,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6829397545-7722970,42625,5
5 Сакраменто Кингз7025457718-8070950,35730,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6860,0
2 Даллас Маверикс6842267249-70411100,6185,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40619,5
4 Сан-Антонио Спёрс6926437788-7829950,37721,5
5 Хьюстон Рокетс6817517402-8039850,25030,0

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