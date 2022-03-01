Свернуть список

Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Вулверхэмптон Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед, которое состоится 18 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
США Джесси Марш
История личных встреч
23.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
19.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вулверхэмптон1 : 0Лидс Юнайтед
19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
07.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Лидс Юнайтед0 : 3Вулверхэмптон
22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Вулверхэмптон4 : 1Лидс Юнайтед
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вулверхэмптон0 : 1Лидс Юнайтед
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
17.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Вулверхэмптон4 : 3Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал27163843-315163,0
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Тоттенхэм Хотспур281531044-354857,1
8 Вулверхэмптон291441129-234652,9
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед287101132-483136,9
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон26641628-472228,2
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close