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Атлетик - Хетафе 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Хетафе, которое состоится 18 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
06.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Хетафе0 : 0Атлетик Б
25.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Хетафе1 : 1Атлетик Б
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б0 : 2Хетафе
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 1Атлетик Б
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Хетафе1 : 0Атлетик Б
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б1 : 1Хетафе
19.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 2Атлетик Б
20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б0 : 0Хетафе
30.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Хетафе0 : 1Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Атлетик» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б281010832-274047,6
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка28681426-482631,0
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес28571621-452226,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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