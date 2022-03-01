Свернуть список

Бохум - Боруссия М 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
18 марта 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 27-й тур
Бохум Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 18 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
31.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия М2 : 1Бохум
25.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Бохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Боруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М1 : 2Бохум
09.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 1 Бохум3 : 3Боруссия М
20.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М0 : 1Бохум
17.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум2 : 2Боруссия М
19.05.2007 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Бохум
15.12.2006 Германия - Бундеслига Тур 17 Бохум2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26193477-286076,9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26182666-375671,8
3
Лига чемпионов
Байер26136764-414557,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26135857-304456,4
5
Лига Европы
Фрайбург26128643-294456,4
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм26135849-374456,4
7 Кёльн26109737-393950,0
8 Унион26108833-343848,7
9 Айнтрахт Ф26107939-383747,4
10 Майнц251041135-303445,3
11 Бохум26951228-373241,0
12 Вольфсбург26941329-403139,7
13 Боруссия М26861236-513038,5
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия265101122-342532,1
16
Стыковая зона
Штутгарт26581332-482329,5
17
Зона вылета
Герта26651526-602329,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт26351824-701417,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close