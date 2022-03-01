Свернуть список

Дженоа - Торино 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Дженоа Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Торино, которое состоится 18 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Торино
Турин
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
22.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Торино3 : 2Дженоа
13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Торино0 : 0Дженоа
04.11.2020 Италия - Серия А Тур 3 Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Торино3 : 0Дженоа
09.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Торино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа0 : 1Торино
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Дженоа0 : 1Торино
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Торино2 : 1Дженоа
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа1 : 2Торино
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи29186551-216069,0
3
Лига чемпионов
Интер М28178361-235970,2
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Лацио29147858-424956,3
6
Лига Европы
Аталанта28139650-314857,1
7
Квалификация Лиги конференций
Рома29146947-354855,2
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Верона291181054-464147,1
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино28981134-293541,7
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе27612935-443037,0
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция28571625-522226,2
19
Зона вылета
Дженоа291161222-471921,8
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close