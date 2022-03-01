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Сент-Этьен - Труа 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Сент-Этьен Труа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Труа, которое состоится 18 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Паскаль Дюпра
Франция Брюно Ирл
История личных встреч
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Труа0 : 1Сент-Этьен
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Сент-Этьен2 : 1Труа
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Труа1 : 1 ДВСент-Этьен
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Труа2 : 1Сент-Этьен
09.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 33 Сент-Этьен1 : 0Труа
10.02.2016 Кубок Франции 1/8 финала Труа1 : 2 ДВСент-Этьен
23.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 7 Труа0 : 1Сент-Этьен
30.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 30 Труа2 : 2Сент-Этьен
10.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен2 : 0Труа
17.03.2007 Франция - Лига 1 Тур 29 Сент-Этьен3 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28205359-246577,4
2
Лига чемпионов
Марсель28148643-265059,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца28156738-2150-160,7
4
Лига Европы
Ренн28154957-274958,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург28138750-324756,0
6 Лилль281110737-354351,2
7 Нант281261036-304250,0
8 Монако28118940-304148,8
9 Ланс28118942-384148,8
10 Лион28119840-3741-150,0
11 Монпелье281151241-403845,2
12 Реймс28811932-313541,7
13 Брест28981136-423541,7
14 Анже28781331-412934,5
15 Труа28771426-412833,3
16 Клермон28771427-482833,3
17 Лорьян28691324-432732,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен28681428-502631,0
19
Зона вылета
Метц284111325-462327,4
20
Зона вылета
Бордо284101438-682226,2

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