Сент-Этьен - Труа 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
18 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Труа, которое состоится 18 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Труа
Труа
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Брюно Ирл
История личных встреч
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 ДВ
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|09.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 0
|10.02.2016
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|23.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|30.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|17.03.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|77,4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|59,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|-1
|60,7
| 4
Лига Европы
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|58,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|56,0
|6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|51,2
|7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|50,0
|8
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|48,8
|9
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|48,8
|10
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|-1
|50,0
|11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|45,2
|12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|41,7
|13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|41,7
|14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|34,5
|15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|33,3
|16
|Клермон
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|33,3
|17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|32,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|31,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|27,4
| 20
Зона вылета
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|26,2