Минск - Динамо Мн 18 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 марта 2022, пятница. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 18 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Динамо Мн
Минск
Главные тренеры
|Вадим Викторович Скрипченко
|Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 3
|12.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|3 : 2
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|3 : 2
|05.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 0
|20.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|3 : 3
|12.08.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|01.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|16.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Витебск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0