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Минск - Динамо Мн 18 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 марта 2022, пятница. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Минск Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 18 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо Мн
Минск
Главные тренеры
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
Беларусь Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Динамо Мн1 : 0Минск
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Минск3 : 2Динамо Мн
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Динамо Мн3 : 2Минск
05.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Минск0 : 0Динамо Мн
20.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Минск3 : 3Динамо Мн
12.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн2 : 0Минск
01.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Динамо Мн1 : 0Минск
16.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Динамо Мн1 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр М00000-000,0
2
Квалификация Лиги конференций
Арсенал00000-000,0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ00000-000,0
4 Белшина00000-000,0
5 Динамо-Брест00000-000,0
6 Динамо Мн00000-000,0
7 Энергетик-БГУ00000-000,0
8 Гомель00000-000,0
9 Ислочь00000-000,0
10 Минск00000-000,0
11 Неман00000-000,0
12 Рух00000-000,0
13 Шахтёр С00000-000,0
14
Стыковая зона
Славия-Мозырь00000-000,0
15
Зона вылета
Слуцк00000-000,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ00000-000,0
17 Витебск00000-000,0

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