СКА - Спартак 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 12500
18 марта 2022, пятница. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СКА - Спартак, которое состоится 18 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
Главные тренеры
|Роман Борисович Ротенберг
|Борис Олегович Миронов
История личных встреч
|20.12.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.09.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|16.02.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|30.01.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|22.10.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.09.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|03.02.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|07.01.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.10.2019
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив2 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив1 : 4
ЦСКА
4
0
15
7
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь1 : 3
Динамо М
Северсталь2 : 3 ОТ
Динамо М
Динамо М5 : 2
Северсталь
Северсталь3 : 2
Динамо М
Динамо М2 : 1
Северсталь
4
3
21
19
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн2 : 3
СКА
Динамо Мн3 : 4
СКА
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик2 : 3 ОТ
Трактор
Нефтехимик2 : 3
Трактор
4
0
12
8
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс2 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг3 : 1
Барыс
4
1
21
11
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь2 : 1 ОТ
Салават Юлаев
Сибирь3 : 6
Салават Юлаев
Салават Юлаев3 : 2
Сибирь
4
1
16
10
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
Авангард2 : 3 ОТ
Ак Барс
Ак Барс4 : 3 ОТ
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW2
| ЦСКА
Динамо М
ЦСКА17.03
Динамо М
ЦСКА19.03
Динамо М
Динамо М21.03
ЦСКА
Динамо М23.03
ЦСКА
ЦСКА25.03
Динамо М
Динамо М27.03
ЦСКА
ЦСКА29.03
Динамо М
0
0
0
0
SFW1
| СКА
Спартак
СКА18.03
Спартак
СКА20.03
Спартак
Спартак22.03
СКА
Спартак24.03
СКА
СКА26.03
Спартак
Спартак28.03
СКА
СКА30.03
Спартак
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE2
| Трактор
Салават Юлаев
Трактор0 : 1
Салават Юлаев
Трактор19.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев21.03
Трактор
Салават Юлаев23.03
Трактор
Трактор25.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев27.03
Трактор
Трактор29.03
Салават Юлаев
0
1
0
1
SFE1
| Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг18.03
Авангард
Металлург Мг20.03
Авангард
Авангард22.03
Металлург Мг
Авангард24.03
Металлург Мг
Металлург Мг26.03
Авангард
Авангард28.03
Металлург Мг
Металлург Мг30.03
Авангард
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0