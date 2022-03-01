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СКА - Спартак 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 12500
18 марта 2022, пятница. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 1-й матч
СКА Спартак

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СКА - Спартак, которое состоится 18 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Борисович Ротенберг
Россия Борис Олегович Миронов
История личных встреч
20.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат СКА4 : 2Спартак
04.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат СКА1 : 2 ОТСпартак
14.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Спартак0 : 2СКА
16.02.2021 КХЛ - регулярный чемпионат СКА3 : 1Спартак
30.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Спартак0 : 5СКА
22.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат СКА1 : 4Спартак
17.09.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Спартак0 : 2СКА
03.02.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Спартак0 : 1СКА
07.01.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Спартак3 : 1СКА
20.10.2019 КХЛ - регулярный чемпионат СКА2 : 3Спартак
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
17.03
ЦСКА
Динамо М
19.03
Динамо М
ЦСКА
21.03
Динамо М
ЦСКА
23.03
ЦСКА
Динамо М
25.03
Динамо М
ЦСКА
27.03
ЦСКА
Динамо М
29.03
0
0
0
0
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
18.03
СКА
Спартак
20.03
Спартак
СКА
22.03
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
19.03
Салават Юлаев
Трактор
21.03
Салават Юлаев
Трактор
23.03
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
0
1
0
1
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
18.03
Металлург Мг
Авангард
20.03
Авангард
Металлург Мг
22.03
Авангард
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
Авангард
26.03
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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