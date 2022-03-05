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Филадельфия Флайерз - Нэшвилл Предаторз 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 18 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
02.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 0Филадельфия Флайерз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Нэшвилл Предаторз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Нэшвилл Предаторз
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Филадельфия Флайерз
20.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 БНэшвилл Предаторз
05.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 4Филадельфия Флайерз
05.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Филадельфия Флайерз
27.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
21.02.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 БНэшвилл Предаторз
28.12.2014 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
3 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
5 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
6 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
7 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
8 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
9 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
10 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
11 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
12 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
13 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
14 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
15 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
16 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
17 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
18 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
19 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
20 Коламбус Блю Джекетс6121642127203-2236553,3
21 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
22 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
23 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
24 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
25 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
26 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
27 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
28 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
29 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
30 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
31 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
32 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
2 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
4 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
6 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
7 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
8 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
9 Коламбус Блю Джекетс6121642127203-2236553,3
10 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
11 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
12 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
13 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
14 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
15 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
16 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
3 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
4 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
5 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
6 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
7 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
8 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
9 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
10 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
11 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
12 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
13 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
14 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
15 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
16 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5935510513198-1398773,7
2 Нью-Йорк Рейнджерс6032242317184-1578167,5
3 Питтсбург Пингвинз6130425416198-1648166,4
4 Вашингтон Кэпиталз6126432818201-1727662,3
5 Коламбус Блю Джекетс6121642127203-2236553,3
6 Нью-Йорк Айлендерс5722116324155-1615750,0
7 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
8 Филадельфия Флайерз5914404730148-2064739,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6031824213248-1758873,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
3 Торонто Мэйпл Лифс6032421417223-1818167,5
4 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
5 Детройт Ред Уингз6013832529175-2285545,8
6 Баффало Сэйбрз6017121732162-2124840,0
7 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
8 Монреаль Канадиенс6011321736150-2304033,3
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Сент-Луис Блюз5931122617211-1657664,4
3 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
4 Нэшвилл Предаторз6028522221194-1677461,7
5 Даллас Старз5821832123170-1736757,8
6 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
7 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
8 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
2 Лос-Анджелес Кингз6225532621178-1767459,7
3 Эдмонтон Ойлерз6027330423200-1927058,3
4 Вегас Голден Найтс6226241326195-1906854,8
5 Ванкувер Кэнакс6124333424179-1776754,9
6 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
7 Сан-Хосе Шаркс5917722625156-1856050,8
8 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9

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