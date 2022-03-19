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Урал - Химки 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
19 марта 2022, суббота. 12:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 22-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Урал Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 19 Марта 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
31.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Химки0 : 0Урал
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Химки1 : 0Урал
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Химки
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 3Химки
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 2 Урал0 : 0Химки
12.02.2019 Кубок ФНЛ Группа C. Тур 2 Урал2 : 1Химки
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Химки0 : 0Урал
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Урал1 : 0Химки
19.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Урал5 : 2Химки
15.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Химки3 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит21136250-234571,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М21133540-234266,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА21123626-173961,9
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи21122733-213860,3
5 Краснодар20105533-203558,3
6 Ахмат211011027-273149,2
7 Локомотив М2087528-233151,7
8 Крылья Советов2085725-212948,3
9 Спартак М2175923-302641,3
10 Рубин21741028-332539,7
11 Нижний Новгород21651019-312336,5
12 Ростов2056932-372135,0
13
Стыковая зона
Урал2148913-212031,7
14
Стыковая зона
Арсенал21551124-432031,7
15
Зона вылета
Уфа21381018-301727,0
16
Зона вылета
Химки21291018-371523,8

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