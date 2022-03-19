Урал - Химки 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
19 марта 2022, суббота. 12:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 22-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 19 Марта 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 2
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 0
|19.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|5 : 2
|15.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|71,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|60,3
|5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|58,3
|6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|49,2
|7
|Локомотив М
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|51,7
|8
|Крылья Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|48,3
|9
|Спартак М
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|41,3
|10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|39,7
|11
|Нижний Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|36,5
|12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|35,0
| 13
Стыковая зона
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|31,7
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|31,7
| 15
Зона вылета
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|27,0
| 16
Зона вылета
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|23,8