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Зенит - Арсенал 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
19 марта 2022, суббота. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Зенит Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Арсенал, которое состоится 19 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Арсенал2 : 1Зенит
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Зенит1 : 2Арсенал
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 0Зенит
14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит3 : 1Арсенал
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 1Зенит
13.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит3 : 1Арсенал
03.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал4 : 2Зенит
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит1 : 0Арсенал
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал3 : 3Зенит
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит0 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит21136250-234571,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М21133540-234266,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА21123626-173961,9
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи21122733-213860,3
5 Краснодар20105533-203558,3
6 Ахмат211011027-273149,2
7 Локомотив М2087528-233151,7
8 Крылья Советов2085725-212948,3
9 Спартак М2175923-302641,3
10 Рубин21741028-332539,7
11 Нижний Новгород21651019-312336,5
12 Ростов2056932-372135,0
13
Стыковая зона
Урал2148913-212031,7
14
Стыковая зона
Арсенал21551124-432031,7
15
Зона вылета
Уфа21381018-301727,0
16
Зона вылета
Химки21291018-371523,8

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