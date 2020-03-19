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Алавес - Гранада 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
19 марта 2022, суббота. 16:00 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Алавес Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Гранада, которое состоится 19 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
03.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Гранада2 : 1Алавес
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Алавес4 : 2Гранада
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Гранада2 : 1Алавес
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Алавес0 : 2Гранада
07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Гранада3 : 0Алавес
01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Гранада2 : 1Алавес
26.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Алавес3 : 1Гранада
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б281010832-274047,6
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка28681426-482631,0
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес28571621-452226,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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